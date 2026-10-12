Feriados 2026 en Argentina: qué días no se trabaja en noviembre y diciembre
La llegada del único feriado de octubre centra la atención tucumana en el calendario de feriados 2026 que restan para el cierre de año. La expectativa se divide entre las jornadas de descanso de noviembre y las repercusiones por la salud del Papa León XIV.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino fijó el cronograma de feriados para el cierre de 2026, destacando el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV al país.
- El Decreto 1103/2026 sumó asuetos regionales por el viaje pontificio, mientras el Santo Padre anunció que se operará por un nódulo pulmonar temprano.
- El esquema permitirá fines de semana largos para fomentar el turismo, aunque la evolución médica de León XIV mantiene en vilo el itinerario previsto.
Este lunes 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza en todo el país. A partir de hoy, los ciudadanos en Tucumán empiezan a planificar las jornadas de descanso previstas en el calendario oficial de feriados 2026, donde se destaca la esperada visita del Papa León XIV.
La agenda oficial: los feriados de noviembre y el decreto nacional
El esquema de feriados 2026 para el próximo mes incluye jornadas clave que impactan en Tucumán y en el país, supeditadas al itinerario previsto del Papa León XIV.
Según lo publicado en el portal Argentina.gob.ar y establecido por el Decreto 1103/2026, el lunes 9 de noviembre es feriado nacional inamovible en todo el territorio con motivo de la visita del Sumo Pontífice. Esta jornada de descanso regirá de forma directa para todo el país. Además, la normativa establece días especiales para otras regiones del país. El martes 10 de noviembre será feriado exclusivo en la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 abarcará únicamente a la Provincia de Buenos Aires.
Para cerrar el penúltimo mes del año, el lunes 23 de noviembre se observará el feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente fechado el 20 de noviembre.
El parte médico del Sumo Pontífice y la preocupación en redes
A la par de la revisión de los feriados 2026, los usuarios en Tucumán manifestaron su inquietud tras las recientes novedades sobre la salud del Papa León XIV.
El propio Santo Padre comunicó a través de su cuenta oficial en X (@Pontifex_es) que, durante un chequeo preventivo, los médicos le detectaron un nódulo localizado en el pulmón. Según detalló el Pontífice, la afección se encuentra en una etapa muy temprana y está bien localizada. Siguiendo el consejo del equipo médico, el Papa León XIV confirmó su decisión de someterse a una operación en los próximos días para removerlo. En su mensaje, el Santo Padre pidió cercanía espiritual y se encomendó a las oraciones de los fieles.
Qué otros feriados hay
Por otra parte, Argentina.gob.ar precisa el esquema de feriados que cerrará el año. El lunes 7 de diciembre fue dispuesto como feriado turístico o día no laborable con fines turísticos. Este empalmará con el martes 8 de diciembre, feriado nacional inamovible por la Inmaculada Concepción de María. Finalmente, el viernes 25 de diciembre se celebrará la Navidad.