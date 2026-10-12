Feriados 2026 en Argentina: qué días no se trabaja en noviembre y diciembre

Según lo publicado en el portal Argentina.gob.ar y establecido por el Decreto 1103/2026, el lunes 9 de noviembre es feriado nacional inamovible en todo el territorio con motivo de la visita del Sumo Pontífice. Esta jornada de descanso regirá de forma directa para todo el país. Además, la normativa establece días especiales para otras regiones del país. El martes 10 de noviembre será feriado exclusivo en la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 abarcará únicamente a la Provincia de Buenos Aires.