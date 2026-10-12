El refugio de piedra escondido en las montañas de El Siambón que pocos conocen

Un refugio de fe con siete décadas de historia

La historia de este refugio de paz se remonta al 7 de abril de 1956, cuando la Abadía de Niño Dios decidió fundar la comunidad en un paraje que por entonces era casi inaccesible. En aquel El Siambón de mediados del siglo XX no había luz eléctrica, teléfonos ni caminos asfaltados; solo el ripio y el espeso manto verde de las montañas. Esa distancia del bullicio urbano, a poco más de 50 kilómetros de la capital tucumana, convirtió al predio en el escenario idóneo para consagrar la existencia a la oración, la lectio divina y la formación de las nuevas generaciones de monjes.