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El refugio de piedra escondido en las montañas de El Siambón que pocos conocen

Enclavado entre tipales y cedros en El Siambón, el Monasterio Cristo Rey alberga desde 1956 a una comunidad benedictina que rige sus días entre la fe, el silencio y la producción artesanal.

El Monasterio Cristo Rey es un templo benedictino que guarda la vida religiosa.
El Monasterio Cristo Rey es un templo benedictino que guarda la vida religiosa. Imagen: Tucumán Turismo
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • En El Siambón, Tucumán, el Monasterio Cristo Rey alberga desde 1956 a monjes benedictinos dedicados a la fe, el silencio y la producción artesanal.
  • Fundado por la Abadía de Niño Dios en un paraje antes inaccesible, el templo de piedra mantiene intacta su rutina de oración, lecturas y trabajo manual.
  • Consolidado en la Ruta de la Fe y el Circuito de Las Yungas, el sitio atrae a turistas y peregrinos que impulsan la economía local con la compra de dulces y conservas.
Resumen generado con IA

Una estructura de piedra consignada en cuatro esquinas y un patio central contiene hacia adentro un transcurrir del tiempo diferente. Elevado en la yunga tucumana y distanciado de los cronometrajes de la ciudad, una arquitectura de piedra laja custodiada por tipales, laureles y cedros se erige como el centro de la vida monástica y contemplativa de la provincia de Tucumán. Suspendido en las ondulaciones de El Siambón se encuentra el Monasterio Cristo Rey, un histórico centro donde la espiritualidad marca ritmos y paisajes.

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Ante la contemplación de los accidentes geográficos de la vegetación tucumana que inundan la vista, una estructura de piedra se alza como una sorpresa. Aparece increíble, imponente y colosal. Un edificio instalado en medio del espeso manto verde con techos a dos aguas, escalinatas inmensas y ventanas que se multiplican hacia los costados llama la atención. Un camino de tierra guía hacia la puerta principal, a un acceso a otras épocas donde los monjes benedictinos sostienen la vida religiosa desde las 4:55 en que la campana marca el inicio de la jornada. Desde allí los oficios religiosos, los momentos de lectura, estudio y trabajo manual proceden en la rutina cotidiana.

Un refugio de fe con siete décadas de historia

La historia de este refugio de paz se remonta al 7 de abril de 1956, cuando la Abadía de Niño Dios decidió fundar la comunidad en un paraje que por entonces era casi inaccesible. En aquel El Siambón de mediados del siglo XX no había luz eléctrica, teléfonos ni caminos asfaltados; solo el ripio y el espeso manto verde de las montañas. Esa distancia del bullicio urbano, a poco más de 50 kilómetros de la capital tucumana, convirtió al predio en el escenario idóneo para consagrar la existencia a la oración, la lectio divina y la formación de las nuevas generaciones de monjes.

Rodeado por un entorno natural imponente, el Monasterio Cristo Rey se posiciona como uno de los puntos destacados de la Ruta de la Fe en Tucumán. Rodeado por un entorno natural imponente, el Monasterio Cristo Rey se posiciona como uno de los puntos destacados de la Ruta de la Fe en Tucumán. Imagen: Tucumán Turismo

En la actualidad, esa atmósfera de austeridad y recogimiento se mantiene intacta. La comunidad no vive aislada del dolor o la esperanza del mundo exterior, sino que traduce esas vivencias en plegarias continuas. Quienes caminan por los senderos y oratorios del monasterio pueden cruzarse, en respetuoso silencio, con la imagen conmovedora de los benedictinos advancing en fila con sus hábitos impecables, en un tránsito pausado desde el santuario hacia sus aposentos privados.

Atractivo turístico y sabores artesanales

El Monasterio Cristo Rey se integró además como una parada fundamental dentro del Circuito de Las Yungas y la Ruta de la Fe de la provincia. Miles de visitantes, peregrinos y turistas acuden cada temporada —especialmente en verano— atraídos no solo por el imponente entorno natural y las vistas panorámicas de las sierras, sino por la posibilidad de reencontrar un eje espiritual, hallar escucha o simplemente disfrutar del sosiego de la hospedería.

Como parte del principio benedictino de subsistencia mediante el trabajo manual, el monasterio cuenta en su acceso con una pequeña despensa atendida por la propia comunidad. Allí, el viajero puede adquirir conservas, cosméticos naturales, productos apícolas, artesanías religiosas y sus afamados dulces caseros y alfajores, elaborados con insumos locales. 

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