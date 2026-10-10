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Recuerdos fotográficos: el trencito del parque, ilusión de un viaje para los niños, diversión para los grandes

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: el trencito del parque, ilusión de un viaje para los niños, diversión para los grandes
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 1 Hs

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