Anses: quiénes cobran la semana entre el 12 y el 16 de octubre

La buena noticia para los titulares de prestaciones de Anses es que el mes llegará con un ajuste del 1.66% en relación al Índice de Precios al Consumidor de agosto. La jubilación mínima y el bono quedarán en $505.748,51. La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $418.598,81; la Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez, en $375.023,96 y la Pensión Madre de 7 hijos, en $505.748,51.