SociedadActualidad

Anses: quiénes cobran la semana entre el 12 y el 16 de octubre

La entidad previsional reprogramó los pagos previstos para este lunes y continuará con el calendario según la terminación del DNI.

Anses: quiénes cobran la semana entre el 12 y el 16 de octubre
Foto: Aires de Santa Fe
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Anses reprogramó en Argentina el calendario de pagos del 12 al 16 de octubre debido al feriado del lunes, postergando los cobros 24 horas para todos los beneficiarios.
  • El cronograma iniciará el martes según el DNI. Las prestaciones incorporan una actualización del 1,66% basada en la inflación de agosto, elevando la jubilación mínima a $505.748.
  • La adecuación escalonada busca ordenar la atención bancaria semanal y asegurar que los aumentos por movilidad impacten de forma efectiva en el poder adquisitivo de los titulares.
Resumen generado con IA

Con la interrupción del calendario de pagos por el feriado de este lunes, el cronograma de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se verá modificado. Los titulares que debían cobrar este lunes se moverán 24 horas y recibirán sus haberes recién el martes. En consecuencia, todas las otras terminaciones se retrasarán el mismo plazo.

Pensiones No Contributivas de Anses: cuánto cobrarán en octubre y qué pasa con los pagos por DNI

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La buena noticia para los titulares de prestaciones de Anses es que el mes llegará con un ajuste del 1.66% en relación al Índice de Precios al Consumidor de agosto. La jubilación mínima y el bono quedarán en $505.748,51. La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $418.598,81; la Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez, en $375.023,96 y la Pensión Madre de 7 hijos, en $505.748,51.

Cómo sigue el calendario de pagos de Anses

Martes 13 de octubre

  • Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo con DNI terminados en 2
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 2
  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 2
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 2
  • Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 4 y 5
  • Titulares de Becas Progresar con DNI terminados en 0 y 1

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  • Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo con DNI terminados en 3
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 3
  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 3
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 3
  • Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 0 y 1
  • Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 6 y 7
  • Titulares de Becas Progresar con DNI terminados en 2 y 3
  • Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo con DNI terminados en 4
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 4
  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 4
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 4
  • Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 2 y 3
  • Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 8 y 9
  • Titulares de Becas Progresar con DNI terminados en 4 y 5
  • Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo con DNI terminados en 5
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 5
  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 5
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 5
  • Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 4 y 5
  • Titulares de Becas Progresar con DNI terminados en 6 y 7

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