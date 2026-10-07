Cambios en la AUH de ANSES: cómo funcionaría el nuevo trámite de escolaridad y qué pasará con la Libreta

Cómo se certificarán la salud y la asistencia escolar

El procedimiento se basaría en un cruce digital e integrado de datos. En el caso de los chicos a partir de los 5 años, la Secretaría de Educación informaría directamente a Anses la asistencia regular a los establecimientos educativos. Para los niños de hasta 4 años, la verificación abarcaróa los controles sanitarios obligatorios y las vacunas al día mediante los registros de Salud.