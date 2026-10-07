Cambios en la AUH de ANSES: cómo funcionaría el nuevo trámite de escolaridad y qué pasará con la Libreta

Resumen para apurados
- Anses validará automáticamente desde noviembre la escolaridad y salud en la AUH para agilizar el cobro del 20% retenido, según la Resolución 290/2026.
- El proceso funcionará mediante un cruce digital de datos entre Educación y Salud, evitando que los beneficiarios deban cargar formularios o ir a sedes.
- La tradicional Libreta AUH continuará disponible como resguardo o vía de reclamo para aquellos titulares cuya información no figure en el registro estatal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementará un cambio clave en la gestión de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A partir del 1 de noviembre de 2026, la acreditación de la escolaridad y los controles de salud para cobrar el 20% retenido mensualmente comenzaría a realizarse de forma automática, según lo dispuesto por la Resolución 290/2026 del Boletín Oficial.
El nuevo esquema buscaría agilizar la liquidación del dinero acumulado sin que los titulares tengan que realizar trámites presenciales o subir formularios a la plataforma web. La medida informada originalmente por el medio Clarín detalla el alcance de este intercambio de información entre los organismos del Estado.
Cómo se certificarán la salud y la asistencia escolar
El procedimiento se basaría en un cruce digital e integrado de datos. En el caso de los chicos a partir de los 5 años, la Secretaría de Educación informaría directamente a Anses la asistencia regular a los establecimientos educativos. Para los niños de hasta 4 años, la verificación abarcaróa los controles sanitarios obligatorios y las vacunas al día mediante los registros de Salud.
De este modo, los beneficiarios de la AUH —que cobran mes a mes el 80% de la asignación— podrán recibir el 20% acumulado restante de manera directa una vez que el sistema constante el cumplimiento de los requisitos. Este cambio aplicaría a todas las sumas reservadas que se pongan al pago desde el próximo mes.
Qué pasará con la Libreta AUH
A pesar de este avance digital, la tradicional Libreta de la AUH no desaparecería de manera definitiva. El formulario seguiría operativo como una vía alternativa o de resguardo para aquellos titulares cuya información no aparezca cargada en las bases oficiales o cuando surja algún tipo de reclamo por la falta de liquidación.
En tales situaciones, los titulares podrán presentar la Libreta de forma presencial o virtual para acreditar la escolaridad o los controles médicos correspondientes. Asimismo, las autoridades recordaron que los beneficiarios deben consultar de forma particular las condiciones vigentes para acceder al cobro de la Ayuda Escolar Anual.