Pensiones No Contributivas de Anses: cuánto cobrarán en octubre y qué pasa con los pagos por DNI

Resumen para apurados
- ANSES inició en Argentina el pago de Pensiones No Contributivas de octubre con aumento y bono, aunque el feriado del 12 postergará las fechas para ciertos DNI.
- Los haberes tuvieron una actualización del 1,66% por IPC y suman un bono de $70.000, alcanzando un piso de $375.023,96 para los beneficiarios por vejez o invalidez.
- El dato de inflación de septiembre que divulgará el INDEC definirá el ajuste previsional de noviembre, proyectando haberes totales cercanos a los $380.819.
El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya inició. En octubre, los depósitos empezaron a hacerse este jueves 8 de octubre y continuarán hasta fin de mes. Las Pensiones No Contributivas fueron de los primeros beneficios en activarse, como ya es tradición. Un grupo de beneficiarios deberá prestar atención, porque el pago se verá interrumpido la semana próxima.
Los titulares de Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez recibirán su mensualidad hasta el jueves 15 de octubre. El retraso de la próxima semana impactará a este grupo de beneficiarios porque el feriado del 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los bancos no tendrán actividad en todo el país. Por ello, los DNI con terminaciones desde el 4 en adelante tendrán que retrasar un día su percepción de haberes.
Cómo se paga por Pensión No Contributiva
Las Pensiones No Contributivas están sujetas al cálculo de movilidad previsional que se aplica también a las jubilaciones. Esto implica que todos los meses reciben una actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En octubre, el aumento fue de 1,66%. Además, estos beneficiarios son alcanzados por el bono extraordinario de $70.000.
Este mes, los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez recibirán un neto de $305.023,96. Con el pago extra, los depósitos quedarán en $375.023,96.
La Pensión para Madres de 7 Hijos ascendió y pasó a $435.748,52; es decir, $505.748,52 con el adicional de $70.000.
Calendario de pago de octubre de Pensión No Contributiva
Este jueves cobraron los titulares con DNI terminados en 0 y 1. El cronograma de pagos quedará dispuesto del siguiente modo:
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre
- Lunes 12 de octubre, feriado
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre
Cuánto se pagará por Pensión No Contributiva en noviembre de 2026
Se estima que la inflación del mes pasado podría medirse en torno al 1,9%. De ser así, las Pensiones No Contributivas quedarían en $310.819,42. Junto al bono, los beneficiarios recibirían un total de $380.819,42 el mes próximo.