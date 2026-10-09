Pensiones No Contributivas de Anses: cuánto cobrarán en octubre y qué pasa con los pagos por DNI

Los titulares de Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez recibirán su mensualidad hasta el jueves 15 de octubre. El retraso de la próxima semana impactará a este grupo de beneficiarios porque el feriado del 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los bancos no tendrán actividad en todo el país. Por ello, los DNI con terminaciones desde el 4 en adelante tendrán que retrasar un día su percepción de haberes.