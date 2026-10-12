Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un amplio paquete de alertas amarillas y naranjas para este feriado. Se prevén ráfagas de viento de hasta 100 km/h en el NOA, tormentas severas con caída de granizo en Cuyo, el NEA y la Patagonia, además de intensas nevadas en la cordillera.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas y naranjas este feriado por tormentas, nevadas y ráfagas de 100 km/h en el NOA, Cuyo, NEA y Patagonia debido a temporales severos.
- El organismo amplió sus advertencias ante fenómenos que incluyen caída de granizo en Cuyo, fuertes lluvias en Misiones y nevadas de hasta 30 cm en zonas cordilleranas.
- Las autoridades advierten sobre posibles riesgos para la población, bienes y el tránsito en rutas durante el fin de semana largo ante la persistencia del mal clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió sus alertas que hasta ayer comprendían tormentas y nevadas en algunas provincias puntuales del país. Para este comienzo de semana que coincide con un feriado nacional en este 2026, la entidad climática advirtió que zonas enteras sufrirán el rigor de vientos intensos y temporales de nivel naranja y amarillo, los cuales representan peligros para la población, la vida, los bienes y el medio ambiente.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió que son tres las regiones más afectadas por los eventos meteorológicos extremos, principalmente el NOA, Cuyo y parte del NEA. El primer territorio se encontrará con ráfagas del sector oeste que podrán llegar hasta los 100 km/h, mientras que el resto de las áreas recibirán precipitaciones de nivel amarillo y naranja, acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua.
Vientos de hasta 100 km/h en el NOA
La prevención comienza por el norte del país, donde la zona puneña de Jujuy será una de las afectadas por ráfagas intensas de nivel amarillo, principalmente en los sectores de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi. El fenómeno llegará a esta área durante la tarde, entre las 12 y las 18 horas, extendiéndose el aviso para la franja cordillerana jujeña hasta las 00 horas.
Salta, Catamarca y Tucumán también están bajo advertencia por fenómenos eólicos extremos. En Salta, la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate, San Carlos y la Cordillera de los Andes recibirán vientos con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas superiores a los 100 km/h durante la tarde. Por su parte, en Catamarca se verán impactadas la puna y cordillera de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y Belén, junto a Santa María; mientras que en Tucumán el aviso alcanza a la zona serrana de Tafí del Valle.
Cuyo bajo el rigor de temporales y granizo
Por su parte, la región de Cuyo concentra los avisos más severos. En la provincia de San Juan, hacia la noche, regirá una alerta amarilla que afectará a la zona baja de Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y los sectores bajos de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. En estas áreas se prevén acumulaciones de agua de entre 20 y 35 mm, acompañadas de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
En Mendoza, el panorama será especialmente complejo debido a la convivencia de descargas eléctricas y nevadas. Durante la franja vespertina y las últimas horas del día, las precordilleras de Las Heras y Luján de Cuyo, junto con el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, estarán bajo nivel amarillo. Sin embargo, en General Alvear y las partes bajas de San Rafael y Malargüe, las condiciones empeorarán desde la tarde con un nivel naranja por precipitaciones severas, extendiéndose de noche hacia Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, donde se aguardan acumulaciones de entre 35 y 60 mm.
Nieve en alta montaña y tormentas en la Patagonia
En simultáneo, la alta montaña mendocina y sanjuanina experimentará un fuerte temporal invernal. Las zonas elevadas de Calingasta (San Juan), junto a las cordilleras de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Malargüe y San Rafael en la provincia cuyana, recibirán nevadas de variada intensidad con valores acumulados de entre 15 y 30 centímetros, pudiendo registrarse lluvias y nieve mezclada en las cotas más bajas.
El mal tiempo también abarcará sectores del norte patagónico. En Neuquén, áreas del este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo y Pehuenches, además del sur de Chos Malal y Minas, estarán bajo alerta naranja por precipitaciones hacia la noche. En tanto, localidades como Confluencia, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas cordilleranas del sur neuquino, junto con la meseta rionegrina de Pilcaniyeu, Ñorquincó, 9 de Julio, El Cuy y 25 de Mayo, mantendrán un aviso amarillo entre la tarde y el cierre de la jornada, con valores acumulados de entre 10 y 20 mm.
Diluvio en el noreste argentino
Finalmente, en el otro extremo del mapa, Misiones experimentará fenómenos climáticos de alta intensidad durante toda la jornada. Para el centro y sur provincial —incluyendo Capital, Candelaria, San Ignacio, Apóstoles, Oberá, Alem y zonas aledañas— rige una advertencia amarilla por la tarde por lluvias acumuladas de 30 a 50 mm.
Sin embargo, en los departamentos del norte como Eldorado, Iguazú, San Pedro, Guaraní y las zonas altas y bajas de Montecarlo y General Manuel Belgrano, la situación escalará a alerta naranja en el bloque vespertino. Allí se esperan chubascos severos que podrían descargar entre 50 y 90 mm de agua, ráfagas que rozarán los 90 km/h y eventual caída de granizo de diversos tamaños.