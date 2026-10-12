Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

En Mendoza, el panorama será especialmente complejo debido a la convivencia de descargas eléctricas y nevadas. Durante la franja vespertina y las últimas horas del día, las precordilleras de Las Heras y Luján de Cuyo, junto con el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, estarán bajo nivel amarillo. Sin embargo, en General Alvear y las partes bajas de San Rafael y Malargüe, las condiciones empeorarán desde la tarde con un nivel naranja por precipitaciones severas, extendiéndose de noche hacia Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, donde se aguardan acumulaciones de entre 35 y 60 mm.