Mirá el 1x1 de San Martín en la derrota contra Atlanta en Villa Crespo

San Martín no jugó mal en Villa Crespo, pero volvió a pagar caro su falta de eficacia. El equipo de Alejandro Orfila generó situaciones claras, aunque chocó con Francisco Rago, la figura de la tarde, y un tiro libre de Patricio Ostachuk le dio a Atlanta un 1-0 que deja al “Santo” a cuatro puntos del Reducido, con tres fechas por jugar. Así jugó cada uno.