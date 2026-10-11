Mirá el 1x1 de San Martín en la derrota contra Atlanta en Villa Crespo

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán cayó 1-0 ante Atlanta en Villa Crespo tras un gol de tiro libre de Patricio Ostachuk, condicionado por su falta de eficacia ofensiva.
- El equipo de Alejandro Orfila generó chances claras pero falló en la definición frente al arquero Francisco Rago, sumado a errores defensivos puntuales.
- La derrota deja al conjunto tucumano a cuatro puntos de la zona del Reducido en la Primera Nacional, con solo tres fechas restantes para revertir la situación.
San Martín no jugó mal en Villa Crespo, pero volvió a pagar caro su falta de eficacia. El equipo de Alejandro Orfila generó situaciones claras, aunque chocó con Francisco Rago, la figura de la tarde, y un tiro libre de Patricio Ostachuk le dio a Atlanta un 1-0 que deja al “Santo” a cuatro puntos del Reducido, con tres fechas por jugar. Así jugó cada uno.
Darío Sand (6)
Sostuvo el cero con dos atajadas importantes, entre ellas un gran achique ante Ignacio Rodríguez. En el tiro libre de Ostachuk llegó tarde a la estirada y pudo hacer algo más.
Víctor Salazar (3)
Otra vez cometió una falta innecesaria, que derivó en el tiro libre del gol. Estuvo flojo en la marca y tuvo otros errores. Casi convierte con un remate de lejos.
Guillermo Rodríguez (4)
Partido flojo en general. Pegó bastante y nunca encontró su mejor versión en el fondo.
Ezequiel Parnisari (5)
Aportó presencia y empuje en una defensa que no tuvo una buena tarde. Le puso mucha voluntad.
Rodrigo Ayala (4)
Le costó reemplazar a Gallardo. Apenas incidió con alguna subida en el primer tiempo y vio la amarilla por cortar un contragolpe de Álvarez.
Agustín Graneros (6)
De lo mejorcito del equipo. Mostró mucho despliegue y fue y vino durante todo el partido, aunque bajó su nivel en el complemento.
Santiago Briñone (5)
Partido aceptable. En general, marcó bien a Ignacio Rodríguez, el más talentoso de Atlanta, y obligó a Rago a volar con un remate de lejos. En el complemento le costó más.
Gabriel Carabajal (5)
Tuvo buenos momentos en el primer tiempo y habilitó a Briñone en una de las más claras, pero se fue apagando. Salió cansado en el complemento.
Álvaro Veliez (4)
Reemplazó a Cisnero y no logró ser determinante. Más allá del remate que le sacó Rago en el complemento, influyó poco en el juego.
Bruno Cabrera (5)
Fue de mayor a menor. Arrancó con una gran recuperación que dejó a Verón frente al gol, pero con el correr de los minutos perdió protagonismo.
Mauro Verón (3)
Falló tres chances claras, sobre todo la del arranque, que podía cambiar la historia del partido. Le faltó la contundencia de un nueve.
Matías “Caco” García (5)
Ingresó por Carabajal y aportó experiencia. Su tiro libre pegó en el ángulo y, sobre el final, Rago le tapó un cabezazo. Fue el que más cerca estuvo del empate.
Laureano Rodríguez (-)
Ingresó para darle contención al medio campo.
Alan Cisnero (-)
Estaba lesionado y entró un rato. No podía patear, pero generó algún desborde por la izquierda.
Bautista Váldez (-)
Ingresó, pero tuvo poca participación.
Aníbal Paz (-)
Sumó minutos, pero casi no entró en juego.