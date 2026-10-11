“Si hubiésemos convertido, estaríamos hablando de otra cosa”: Orfila lamentó la falta de eficacia de San Martín

Alejandro Orfila defendió el rendimiento de San Martín tras la caída en Villa Crespo contra Atlanta por 1 a 0. “Considero que el equipo hizo un muy buen partido. No pudimos convertir las que tuvimos: generamos seis situaciones muy claras de gol y ellos, con un tiro libre, se llevaron la victoria”, analizó el entrenador en la zona mixta.