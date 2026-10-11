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“Si hubiésemos convertido, estaríamos hablando de otra cosa”: Orfila lamentó la falta de eficacia de San Martín

El uruguayo sostuvo que su equipo fue superior en el primer tiempo y que Rago fue la figura. Un tiro libre lo definió.

CON BRONCA. Para Alejandro Orfila, el arquero de Atlanta fue la figura y un tiro libre marcó la diferencia en Villa Crespo.
CON BRONCA. Para Alejandro Orfila, el arquero de Atlanta fue la figura y un tiro libre marcó la diferencia en Villa Crespo. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.
Hace 1 Hs

Alejandro Orfila defendió el rendimiento de San Martín tras la caída en Villa Crespo contra Atlanta por 1 a 0. “Considero que el equipo hizo un muy buen partido. No pudimos convertir las que tuvimos: generamos seis situaciones muy claras de gol y ellos, con un tiro libre, se llevaron la victoria”, analizó el entrenador en la zona mixta.

El uruguayo también marcó diferencias entre los dos tiempos. “En el primero fuimos superiores. En el segundo, ellos crecieron un poco y se hizo un partido de ida y vuelta. Creo que la única situación clara que tuvieron fueron las que tapó Darío Sand”, sostuvo. 

Para Orfila, todo se definió en los detalles. “El tiro libre de ellos entró, el nuestro pegó en el ángulo y su arquero sacó cuatro o cinco pelotas clave. Fue la figura de la cancha”, explicó. 

Por último, lamentó la oportunidad perdida. “El equipo estuvo atento, estuvo sólido y no hubo errores. Si hubiésemos convertido, estaríamos hablando de otra cosa. Hoy podíamos haber ganado lo más bien”, cerró.

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