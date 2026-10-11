Entre la llovizna, la emoción y una multitud: la fiesta de los 21K LA GACETA copó la ciudad

Casi a las 11, la avenida Soldati seguía colmada. Nadie se movía del lugar entre fotos con las medallas al cuello, abrazos y charlas para repasar los tiempos de carrera. Justo cuando la organización se preparaba para subir a los ganadores al podio, la mañana regaló una última emoción: a lo lejos empezaron a sonar bocinas y sirenas que anunciaban la llegada del último corredor de la mañana. Era Facundo Álvarez Villamil, quien completó los 21 kilómetros en su silla de ruedas adaptada. Su entrada a la recta final levantó un aplauso de punta a punta, con el público alentándolo hasta cruzar el arco. El cierre resultó el ideal para una jornada que fue más allá de los podios y los tiempos oficiales: la fiesta del atletismo volvió a copar las calles tucumanas y el mérito principal, para muchos, estuvo simplemente en llegar.