Carolina Oliver habló del operativo municipal de los 21K LA GACETA: “Es un trabajo que nos llena de orgullo”

Otra mirada de la ciudad

El recorrido fue otro eje de la charla. Desde el Parque 9 de Julio, los 21K recorrieron la avenida Mate de Luna hasta el Parque Guillermina y regresaron por Congreso y Laprida, frente a la Casa Histórica y la plaza Independencia. “La idea era jerarquizar y poner en valor todos estos puntos que la ciudad tiene para ofrecer”, señaló Oliver. Para explicarlo, cambió el punto de vista. “Nosotros somos vecinos y estamos acostumbrados a verlos de una manera natural y cotidiana, pero correr por la ciudad y de repente encontrarte con la iglesia San Francisco, con las plazas, desde otro lugar y con otra visión, la verdad que es una gran noticia para esta ciudad”, reflexionó.