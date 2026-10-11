Carolina Oliver habló del operativo municipal de los 21K LA GACETA: “Es un trabajo que nos llena de orgullo”

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegó este domingo un gran operativo para garantizar la seguridad de casi 3.000 corredores en la 4° edición de los 21K de LA GACETA.
- El operativo incluyó a 300 agentes de Tránsito, Defensa Civil y Ambiente, quienes realizaron cortes de tránsito progresivos planificados previamente junto a los organizadores.
- La gestión busca consolidar a la capital tucumana en el calendario nacional de maratones e impulsar la articulación público-privada para atraer el turismo y eventos masivos.
La mañana arrancó con llovizna, pero la resolana terminó acompañando a los corredores que cruzaban la meta sobre la avenida Soldati, frente al hotel Sheraton. Allí, entre abrazos, medallas y música, la cuarta edición de los 21K de LA GACETA cerró una jornada que reunió a casi 3.000 inscriptos en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros. Con el festejo como telón de fondo, Carolina Oliver, directora de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pasó por la transmisión de LG Play para repasar el operativo que convirtió a la capital en un circuito de competencia.
La funcionaria definió rápido el clima que se respiraba en la llegada. “Estamos viviendo una fiesta del deporte, acompañando desde el municipio por decisión de nuestra intendenta, la doctora Rossana Chahla”, afirmó. Enseguida repasó las reparticiones involucradas. “Hemos trabajado con todas las áreas operativas: Tránsito, Defensa Civil, la Patrulla de Protección Ciudadana, la Secretaría de Ambiente, para que toda la ciudad funcione en este momento como una gran pista, para que todos los atletas puedan sentirse cómodos, seguros”, explicó.
Consultada sobre lo que sucedía detrás de escena, Oliver aportó una cifra que dimensiona el despliegue. “En este momento hay 300 personas de las distintas áreas operativas distribuidas por toda la ciudad, llevando adelante estos cortes progresivos”, precisó. El esquema exigió trasladar agentes de un sector a otro a medida que avanzaba la competencia.
La planificación, según contó, empezó mucho antes del domingo. “Esto lo venimos planificando hace ya bastante tiempo, justamente con la organización de LA GACETA, para tener cubiertos todos los puntos donde necesitábamos estar presentes, y la verdad que ha funcionado”, sostuvo. Agregó que los comentarios recibidos ponderaban la organización y la ubicación de los puestos de hidratación.
A la hora de repartir méritos, la referente municipal eligió un área en particular. “El protagonista del día es la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Movilidad Urbana, que con un esquema muy ordenado, con mucho profesionalismo, han cubierto todos los puntos que se consideraban críticos para que no haya ningún problema de seguridad para los corredores”, remarcó. También se sumaron la Dirección de Deportes y el área a su cargo, que junto con la Secretaría de Ambiente montó en la expo un stand de ecocanje y prevención del dengue, de cara a una temporada que la funcionaria calificó como “muy complicada”.
Otra mirada de la ciudad
El recorrido fue otro eje de la charla. Desde el Parque 9 de Julio, los 21K recorrieron la avenida Mate de Luna hasta el Parque Guillermina y regresaron por Congreso y Laprida, frente a la Casa Histórica y la plaza Independencia. “La idea era jerarquizar y poner en valor todos estos puntos que la ciudad tiene para ofrecer”, señaló Oliver. Para explicarlo, cambió el punto de vista. “Nosotros somos vecinos y estamos acostumbrados a verlos de una manera natural y cotidiana, pero correr por la ciudad y de repente encontrarte con la iglesia San Francisco, con las plazas, desde otro lugar y con otra visión, la verdad que es una gran noticia para esta ciudad”, reflexionó.
El movimiento del fin de semana también pesó en su análisis. “Con tanta gente, con tantos turistas, con tantos eventos, esto también habla de una ciudad que se posiciona como centro de eventos deportivos masivos, de eventos culturales, de entretenimiento”, sostuvo. En esa línea, celebró que San Miguel de Tucumán esté preparada para recibir a corredores que llegan no solo de las provincias vecinas, sino de todo el país.
En el calendario nacional
La funcionaria también puso a la prueba en perspectiva. Según explicó, la capital cuenta con dos medias maratones de esta magnitud: la de LA GACETA y la SMT Corre. “Tenemos que pensar que esto es una carrera urbana, que no tiene las mismas características que en otras ciudades donde se dan espacios más abiertos. Entonces, lo que requiere llevar adelante esta carrera no es lo mismo”, advirtió.
El objetivo, adelantó, apunta a que ambas competencias sigan creciendo. “Siempre se pueden estar ajustando detalles para que sean de gran nivel, pero por sobre todas las cosas, que se puedan incluir en las agendas de las maratones de todo el país y que cada vez recibamos más participantes”, planteó.
La directora también subrayó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, al que consideró sumamente necesario para los eventos masivos. “Creemos muchísimo en las vinculaciones público-privadas para que las cosas funcionen realmente”, afirmó.
Antes de despedirse, resumió lo que significó la jornada para su equipo. “Es un trabajo que nos llena de orgullo cuando estamos acá, cuando vemos a los vecinos que están felices, que están disfrutando”, confesó. Desde la transmisión le propusieron volver a trabajar juntos el año próximo. “Siempre en equipo”, respondió.