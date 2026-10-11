Se perdió en el circuito, alcanzó a su alumno y cruzaron juntos la meta de los 10K LA GACETA

Resumen para apurados
- Ezequiel Chavarría y su alumno Julio López ganaron juntos los 10K LA GACETA con 32m36s, luego de que el líder se extraviara y decidieran cruzar la meta a la par.
- Chavarría corrió 10K en vez de 21K por recomendación física tras ser convocado a la Selección argentina, mientras que López entrena con él compatibilizando con su trabajo.
- Tras este emotivo triunfo compartido, Chavarría entrenará en la altura de Cachi rumbo a un torneo en Chile, manteniendo firme su aspiración de llegar a los Juegos Olímpicos.
Ezequiel Chavarría lideraba los 10K LA GACETA cuando un inconveniente alteró el desarrollo de su carrera: se equivocó de camino y tuvo que retroceder. En ese momento se encontró con Julio Ramiro López, uno de sus alumnos, quien había aprovechado la situación para colocarse por delante. Sin embargo, en lugar de disputar el primer puesto hasta el final, ambos protagonizaron un gesto que terminó siendo una de las imágenes de la jornada.
“En un momento me perdí y, cuando tuve que retroceder, lo encontré a él. Ramiro pasó adelante, pero después me esperó y me dijo ‘vamos’. Yo le respondí ‘vamos juntos’ y él asintió”, relató Chavarría.
Los resultados oficiales reflejaron aquella decisión: ambos completaron los 10 kilómetros en 32 minutos y 36 segundos. La clasificación ubicó primero a Chavarría y segundo a López, aunque los dos compartieron el tiempo de llegada.
De alumno a compañero de llegada
La relación entre ambos va mucho más allá de una competencia. López comenzó a correr gracias a su novia, quien ya entrenaba con Chavarría. Después de acompañarla a una práctica, descubrió que tenía condiciones para el atletismo.
“Al mes de entrenar con Chava me inscribió en una carrera nacional en Santiago del Estero e hice una marca de 35 minutos. Para muchos corredores bajar los 40 minutos es un sueño”, recordó.
Actualmente combina sus obligaciones laborales con entrenamientos por la mañana y la tarde. En ocasiones debe comenzar a correr a las cinco para poder cumplir con su trabajo.
“Tener un entrenador así es un privilegio. Si tiene que pararme el carro en lo deportivo, lo hace, porque los procesos hay que respetarlos”, destacó.
Una convocatoria que terminó en lágrimas
Chavarría, por su parte, llegó a los 10K después de modificar su planificación. Inicialmente quería competir en los 21 kilómetros, pero su entrenador le recomendó reducir la distancia debido al desgaste acumulado por las maratones.
La decisión también estuvo vinculada con una noticia que marcó su temporada: fue convocado a la Selección argentina.
“Lo primero que hice fue llevarle la noticia a mi mamá. No lo creía todavía y le pregunté otra vez a mi entrenador si era verdad. Después me largué a llorar de la emoción”, confesó.
En dos días viajará a Cachi para realizar una preparación en altura, con la mirada puesta en una competencia internacional en Chile que marcará el cierre de su año deportivo.
Mientras tanto, mantiene un sueño que reconoce lejano, pero al que no está dispuesto a renunciar: participar de los Juegos Olímpicos.