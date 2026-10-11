Se perdió en el circuito, alcanzó a su alumno y cruzaron juntos la meta de los 10K LA GACETA

Ezequiel Chavarría lideraba los 10K LA GACETA cuando un inconveniente alteró el desarrollo de su carrera: se equivocó de camino y tuvo que retroceder. En ese momento se encontró con Julio Ramiro López, uno de sus alumnos, quien había aprovechado la situación para colocarse por delante. Sin embargo, en lugar de disputar el primer puesto hasta el final, ambos protagonizaron un gesto que terminó siendo una de las imágenes de la jornada.