Juega al básquet, tiene la nariz fracturada y corrió los 21K de LA GACETA: la historia de Pablo Walter

Pablo Walter está acostumbrado a los desafíos deportivos. Después de una extensa trayectoria en el básquet tucumano, el actual jugador de Concepción BB decidió probarse en una disciplina diferente: el running. Sin embargo, su participación en los 21K LA GACETA tuvo una particularidad. Completó los 10 kilómetros con la nariz fracturada, producto de un golpe sufrido apenas dos días antes.