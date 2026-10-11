Juega al básquet, tiene la nariz fracturada y corrió los 21K de LA GACETA: la historia de Pablo Walter
El basquetbolista tucumano, que actualmente juega en Concepción BB, completó los 10 kilómetros pese a una lesión sufrida el viernes. A los 40 años, reconoció que empieza a pensar en el retiro y en nuevos desafíos deportivos.
Resumen para apurados
- El basquetbolista Pablo Walter corrió 10 km en los 21K de LA GACETA en Tucumán con la nariz fracturada, buscando superar un desafío personal antes del retiro.
- El jugador de 40 años se lesionó el viernes en un partido con Concepción BB. Pese al dolor y la falta de entrenamiento, completó la prueba impulsado por el aliento del público.
- Tras afrontar 20 días de recuperación sin contacto físico, Walter proyecta su futuro fuera del básquet profesional y planea sumarse a nuevas pruebas de atletismo.
Pablo Walter está acostumbrado a los desafíos deportivos. Después de una extensa trayectoria en el básquet tucumano, el actual jugador de Concepción BB decidió probarse en una disciplina diferente: el running. Sin embargo, su participación en los 21K LA GACETA tuvo una particularidad. Completó los 10 kilómetros con la nariz fracturada, producto de un golpe sufrido apenas dos días antes.
“Estoy corriendo con la nariz quebrada. Me golpeé en el partido del viernes. No tendría que haber corrido, pero quería hacerlo por el desafío personal, más que nada”, reconoció después de cruzar la meta.
A sus 40 años, Walter decidió afrontar una distancia que no recorría desde su juventud. Aunque admitió que prácticamente no había entrenado, aseguró que su principal objetivo era completar el circuito.
“Entrené muy poco. El desafío era terminarla y estoy contento por eso. No sé todavía el tiempo que hice, pero estoy contento porque la terminé”, expresó.
El básquet, el retiro y nuevos desafíos
Walter comenzó a jugar al básquet a los ocho años y desde entonces convirtió esa disciplina en una parte fundamental de su vida. Durante su infancia también practicó atletismo, aunque finalmente eligió dedicarse al deporte de la pelota naranja.
“Uno no se imagina haciendo otra cosa que no sea básquet, porque es lo que hago desde los ocho años. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su inicio y su final, y hay que saber decir basta en algún momento”, reflexionó.
El jugador reconoció que todavía disfruta de la competencia, aunque las exigencias físicas empiezan a sentirse con mayor intensidad.
“Los partidos los disfruto muchísimo, como siempre, pero el día después es complicado. Cuesta recuperarse más que antes”, explicó.
Actualmente, su prioridad es recuperarse de la fractura nasal, que lo mantendrá aproximadamente 20 días sin realizar actividad de contacto. En paralelo, pretende ayudar a Concepción BB a terminar entre los cuatro mejores de su competencia.
La experiencia también despertó su interés por continuar participando en carreras. Su próximo objetivo es una prueba solidaria prevista para el 5 de noviembre, a la que espera asistir junto con su esposa.
Finalmente, destacó el acompañamiento del público tucumano durante el recorrido. “Si te vas quedando, te gritan y te alientan”, aseguró.
Así, Walter encontró en el running una nueva motivación mientras empieza a pensar en la etapa posterior al básquet.