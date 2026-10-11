Ganó los 10K LA GACETA, viajará a Santa Fe para competir en el Sudamericano U-23 y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Valentina Velardez tenía previsto tomarse los 10K LA GACETA con tranquilidad. Había sido invitada a participar y su principal preocupación era no desgastarse demasiado antes de uno de los compromisos más importantes de su temporada. Sin embargo, la atleta tucumana volvió a demostrar su potencial y terminó quedándose con la victoria. Ahora, casi sin tiempo para descansar, viajará este lunes a Santa Fe para competir en el Campeonato Sudamericano U-23.