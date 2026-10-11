Ganó los 10K LA GACETA, viajará a Santa Fe para competir en el Sudamericano U-23 y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos
Valentina Velardez se impuso en la competencia pese a que había llegado con la intención de correr sin exigirse demasiado. La atleta de Concepción, que atraviesa un gran presente deportivo, representará a la Argentina en una categoría superior a la suya.
Resumen para apurados
- La atleta Valentina Velardez ganó los 10K LA GACETA en Tucumán, prueba que corrió como invitada antes de viajar a Santa Fe para disputar el Sudamericano U-23.
- Pese a pertenecer a la categoría U-20, sus destacadas marcas en pista le permitieron clasificar a este certamen internacional frente a rivales de mayor edad.
- Velardez buscará sumar experiencia y mejorar sus tiempos en el certamen continental, con la meta a largo plazo de clasificar a los Juegos Olímpicos.
Valentina Velardez tenía previsto tomarse los 10K LA GACETA con tranquilidad. Había sido invitada a participar y su principal preocupación era no desgastarse demasiado antes de uno de los compromisos más importantes de su temporada. Sin embargo, la atleta tucumana volvió a demostrar su potencial y terminó quedándose con la victoria. Ahora, casi sin tiempo para descansar, viajará este lunes a Santa Fe para competir en el Campeonato Sudamericano U-23.
“Estoy muy contenta. Venía a participar nada más porque fui invitada. El circuito es rápido, me gustó mucho. Igual, venía a correr tranquila porque el lunes me voy al Sudamericano U23”, explicó después de cruzar la meta.
La victoria se suma a una temporada de crecimiento deportivo, marcada por actuaciones que le permitieron acceder a competencias internacionales. Aunque todavía pertenece a la categoría U20, sus registros le abrieron las puertas del Sudamericano U23, donde competirá frente a atletas de mayor edad.
“Es algo inesperado. Es un Sudamericano U23, una categoría más grande que la mía. Estoy muy contenta porque pude clasificar por las marcas”, destacó.
De las calles tucumanas a representar a la Argentina
La joven de Concepción todavía se sorprende por la velocidad con la que comenzó a alcanzar objetivos que tiempo atrás parecían lejanos. Su evolución le permitió pasar de las competencias provinciales a representar al país en torneos internacionales.
“No me veía haciendo esto. De un día para otro vengo, corro 10 kilómetros y me voy a un Sudamericano o a un Iberoamericano a representar a mi país y a mi provincia. Creo que es muy lindo”, expresó.
Aunque se impuso en una prueba de calle, Velardez aclaró que su especialidad y preferencia están en las competencias de pista, donde desarrolla habitualmente su preparación.
“Cambia bastante porque no es lo mismo correr en calle que en pista. A mí me gusta más la pista”, explicó.
El sueño de llegar a los Juegos Olímpicos
Con una nueva victoria en Tucumán y otro compromiso internacional por delante, Velardez mantiene sus aspiraciones intactas. Su objetivo inmediato será aprovechar la experiencia del Sudamericano U-23 y continuar mejorando sus marcas.
Sin embargo, también se permite imaginar un escenario mucho más grande.
“Mi sueño es poder seguir compitiendo, representando a mi provincia y a mi país, y tal vez llegar a unos Juegos Olímpicos”, confesó.
Así, los 10K LA GACETA se convirtieron en otra escala de un recorrido que sigue creciendo. Esta vez, Valentina celebró una victoria en las calles tucumanas antes de volver a vestir los colores argentinos.