Nicolás Sánchez cambió la ovalada por las zapatillas y disfrutó de los 21K LA GACETA

Nicolás Sánchez cruzó la meta de los 21K LA GACETA, pero su participación en la jornada todavía no había terminado. Después de completar el recorrido, el exjugador de Los Pumas permaneció durante un largo rato en el sector de llegada, esperando que su esposa y su hijo finalizaran sus respectivas carreras. El rugby había quedado al margen por unas horas y el deporte volvió a reunirlo con su familia, esta vez en las calles de Tucumán.