Nicolás Sánchez cambió la ovalada por las zapatillas y disfrutó de los 21K LA GACETA
El exjugador de Los Pumas participó por primera vez de la competencia en Tucumán y destacó el recorrido por la Casa Histórica. Tras completar su carrera, se quedó esperando la llegada de su familia, que también formó parte de la jornada.
Resumen para apurados
- Nicolás Sánchez, histórico exjugador de Los Pumas, corrió este domingo los 21K LA GACETA en Tucumán para sumar un nuevo desafío deportivo junto a su familia.
- Tras alejarse del rugby profesional, el apertura debutó en esta prueba tucumana como parte de su preparación física para HYROX, disciplina que combina fuerza y running.
- La participación de una figura de elite jerarquiza la maratón provincial e impulsa el interés por las pruebas urbanas y los hábitos saludables en la comunidad.
Nicolás Sánchez cruzó la meta de los 21K LA GACETA, pero su participación en la jornada todavía no había terminado. Después de completar el recorrido, el exjugador de Los Pumas permaneció durante un largo rato en el sector de llegada, esperando que su esposa y su hijo finalizaran sus respectivas carreras. El rugby había quedado al margen por unas horas y el deporte volvió a reunirlo con su familia, esta vez en las calles de Tucumán.
El histórico apertura del seleccionado argentino disfrutó de una experiencia diferente a las que protagonizó durante su carrera profesional. Aunque está acostumbrado a los desafíos físicos, reconoció que recién comienza a participar en competencias de running.
“Es la segunda vez que corro. La primera fue en Buenos Aires y esta es la primera vez en Tucumán. Estuvo lindo, lo disfruté”, contó.
Las condiciones climáticas también acompañaron su participación. La amenaza de lluvia durante las primeras horas de la mañana generó algunas dudas, pero finalmente el tiempo permitió desarrollar la competencia con normalidad.
“Cuando me levanté a la mañana parecía que iba a estar lloviendo, pero se puso lindo. La verdad que fue una linda carrera”, destacó. Además, consideró que las temperaturas frescas resultaron más favorables que el calor para afrontar el esfuerzo.
El running y el HYROX
Aunque dejó atrás su etapa como rugbista profesional, Sánchez mantiene una relación estrecha con la actividad física. Actualmente participa en competencias de HYROX, una disciplina que combina ejercicios funcionales de fuerza y resistencia con tramos de carrera.
“Siempre me gustó el deporte en general, correr y entrenar. Ahora estoy compitiendo en HYROX y también uso el running para prepararme. Me gusta todo”, explicó.
Esa motivación también influye en su manera de afrontar las carreras. Si bien prioriza disfrutar de cada experiencia, reconoce que siempre intenta establecer objetivos personales y mejorar su rendimiento.
En familia
Entre los sectores del circuito, Sánchez eligió uno especialmente significativo: el paso por la Casa Histórica.
“Esa parte me gustó mucho”, señaló.
Sin embargo, uno de los momentos más especiales llegó después de su propia carrera. Mientras otros participantes se retiraban, él permaneció esperando a su esposa y a su hijo, que también habían salido a correr.
“Estuvo mi familia también corriendo, así que fue muy lindo”, expresó.
Al momento de dedicar su participación, no dudó en señalar a quienes lo acompañan fuera de las competencias.
“Siempre a mi familia y a mis amigos, que son la gente con la que comparto todo”, concluyó.