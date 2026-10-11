Un poste le cayó en la cabeza mientras entrenaba, le hicieron ocho puntos y volvió a correr para participar de los 21K LA GACETA
Facundo Saavedra sufrió un accidente mientras corría por Yerba Buena y llegó a pensar en abandonar el deporte. Después de superar el miedo, retomó los entrenamientos y se preparó para disputar su cuarta media maratón del año.
Resumen para apurados
- El atleta Facundo Saavedra corrió los 21K LA GACETA en Tucumán tras recuperarse de un grave impacto en la cabeza por la caída de un poste mientras entrenaba en Yerba Buena.
- El corredor recibió ocho puntos de sutura tras el golpe en Camino de Sirga y debió superar el miedo y la incertidumbre psicológica antes de retomar las prácticas con su equipo.
- Esta media maratón fue su cuarta prueba del año y consolidó su regreso deportivo, con el objetivo a largo plazo de disputar su primera carrera de 42 kilómetros en 2027.
Facundo Saavedra corría junto a un amigo por Yerba Buena cuando escuchó un grito de advertencia. No tuvo tiempo de reaccionar. Un poste de madera cayó sobre su cabeza y lo dejó tendido en el suelo. El accidente le provocó una herida por la que debieron hacerle ocho puntos de sutura. Meses después, decidió dejar atrás aquella experiencia y participar de los 21K LA GACETA.
“Escuché que alguien gritó ‘¡cuidado!’ y, de repente, sentí el impacto. Cuando me levanté, vi que se me había caído un poste. No sé si era de luz o de telefonía porque no tenía identificación”, relató.
El episodio ocurrió mientras entrenaba por la zona de Camino de Sirga y avenida Solano Vera. Al incorporarse, descubrió que sangraba abundantemente y reaccionó de inmediato.
“Por instinto de supervivencia me saqué la remera y me la puse sobre la herida para intentar detener la sangre”, recordó. Un automovilista que circulaba en camioneta se detuvo para auxiliarlos y los trasladó hasta una clínica de Yerba Buena. Posteriormente, recibió atención en otro establecimiento de San Miguel de Tucumán.
El miedo a volver
La recuperación también implicó superar una barrera psicológica. Durante varios días, Saavedra consideró abandonar el running.
“Primero estaba muy enojado porque para mí hubo una negligencia. Todavía no sé de quién es el poste. Después empecé a sentir miedo y pensé en no volver a correr”, reconoció.
La incertidumbre duró aproximadamente una semana. Incluso cuando retomó los entrenamientos, observaba constantemente su entorno por temor a sufrir otro accidente. Finalmente, decidió que aquella experiencia no podía alejarlo de su pasión.
Una nueva meta
Su vínculo con el deporte comenzó gracias a su padre, quien desde pequeño lo incentivó a correr, nadar y andar en bicicleta. Sin embargo, recién este año comenzó a entrenarse sistemáticamente después de participar de un triatlón. Se incorporó al grupo Somos Rush y mejoró su preparación.
Los 21K LA GACETA representaron su cuarta media maratón del año. “Me gusta el circuito porque pasa por muchos puntos emblemáticos de la ciudad”, destacó.
Ahora proyecta un desafío mayor: correr su primera maratón de 42 kilómetros en 2027. Después del accidente, cada nueva carrera representa también una oportunidad para seguir haciendo lo que disfruta.