Un poste le cayó en la cabeza mientras entrenaba, le hicieron ocho puntos y volvió a correr para participar de los 21K LA GACETA

Facundo Saavedra corría junto a un amigo por Yerba Buena cuando escuchó un grito de advertencia. No tuvo tiempo de reaccionar. Un poste de madera cayó sobre su cabeza y lo dejó tendido en el suelo. El accidente le provocó una herida por la que debieron hacerle ocho puntos de sutura. Meses después, decidió dejar atrás aquella experiencia y participar de los 21K LA GACETA.