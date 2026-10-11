Es ultramaratonista, caminó 240 kilómetros hasta Catamarca y corrió los 21K LA GACETA con uniforme policial

Las botas de trabajo pesaban más que cualquier zapatilla de running. El pantalón camuflado limitaba sus movimientos y la fricción de la tela hacía que cada kilómetro fuera más exigente. Sin embargo, Milcíades Óscar Ávila Campos no estaba dispuesto a cambiar su vestimenta. Para participar de los 21K LA GACETA, el subcomisario decidió dejar de lado la indumentaria deportiva y correr con el uniforme que utiliza diariamente en la Policía de Tucumán.