Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

Desde las 7.30, media hora antes de la largada, Martín Soto, Alejandra Casas Cau y Gabriela Baigorrí te llevan todas las novedades. Desde la previa, el equipo acompaña el movimiento en la avenida Soldati, frente al hotel Sheraton, donde se ubican el punto de partida y la llegada de las tres distancias.