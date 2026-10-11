21k LA GACETA

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

El programa acompaña las pruebas de 21K, 10K y 5K desde la previa hasta la llegada de los corredores.

Al frente del hotel Sheraton se ubica la largada de la carrera de LA GACETA.
Al frente del hotel Sheraton se ubica la largada de la carrera de LA GACETA.
Hace 48 Min

Resumen para apurados

  • Los 21K de LA GACETA se correrán este domingo en San Miguel de Tucumán, con largada a las 8 en avenida Soldati y transmisión en vivo por LG Play desde las 7.30.
  • La prueba incluye distancias de 21K, 10K y una renovada participativa de 5K, atravesando sitios emblemáticos como la Casa Histórica y los parques principales de la capital.
  • La jornada consolidará a la ciudad como polo del running regional, permitiendo a miles de atletas y aficionados seguir el evento tanto en las calles como vía streaming.
Resumen generado con IA

San Miguel de Tucumán se convierte este domingo en una gran pista urbana. Los 21K de LA GACETA reúnen a corredores experimentados, aficionados y grupos de entrenamiento en una jornada que combina deporte, historias personales y algunos de los paisajes más reconocibles de la ciudad. 

Todo lo que sucede durante este gran evento puede seguirse en vivo mediante una transmisión especial de LG Play.

Desde las 7.30, media hora antes de la largada, Martín Soto, Alejandra Casas Cau y Gabriela Baigorrí te llevan todas las novedades. Desde la previa, el equipo acompaña el movimiento en la avenida Soldati, frente al hotel Sheraton, donde se ubican el punto de partida y la llegada de las tres distancias.

La transmisión permite vivir el clima previo, conocer a los protagonistas y seguir el desarrollo de una competencia que recorre distintos sectores de San Miguel de Tucumán hasta su final. 

Esta nota es de acceso libre.
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