Viajó desde Paraguay para celebrar los 50 años de casados de sus padres y terminó corriendo los 21K LA GACETA

Edgar Gómez cruzó la meta de los 21K LA GACETA con una camiseta de Paraguay y una historia que comenzó mucho antes de la largada. Había llegado a Tucumán para cumplirle un sueño a su padre: celebrar los 50 años de matrimonio en la misma iglesia donde se había casado. La carrera apareció como una oportunidad inesperada para sumar otro recuerdo a una visita familiar que llevaba más de dos décadas esperando.