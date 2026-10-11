Viajó desde Paraguay para celebrar los 50 años de casados de sus padres y terminó corriendo los 21K LA GACETA
Edgar Gómez regresó a Tucumán para acompañar a sus padres en la renovación de sus votos matrimoniales. El viaje también le permitió reencontrarse con sus raíces familiares y disputar su primera media maratón de calle.
Resumen para apurados
- El paraguayo Edgar Gómez viajó a Tucumán para festejar las bodas de oro de sus padres y aprovechó su visita para disputar y completar los 21K LA GACETA.
- La travesía permitió reunir a su familia tras 23 años. Pese a tener experiencia en trail running y rugby, representó su primera media maratón de calle.
- El cruce de meta consolidó su lazo con la provincia y sumó un hito deportivo personal, antes de regresar a su país con miras a futuros desafíos atléticos.
Edgar Gómez cruzó la meta de los 21K LA GACETA con una camiseta de Paraguay y una historia que comenzó mucho antes de la largada. Había llegado a Tucumán para cumplirle un sueño a su padre: celebrar los 50 años de matrimonio en la misma iglesia donde se había casado. La carrera apareció como una oportunidad inesperada para sumar otro recuerdo a una visita familiar que llevaba más de dos décadas esperando.
“Le cumplí el sueño a mi viejo. Hicimos la misa el jueves en Santo Domingo, donde se casaron, y renovaron sus votos”, relató el corredor paraguayo, todavía recuperándose del esfuerzo.
La celebración tuvo otro significado especial. Después de 23 años, toda la familia pudo reunirse nuevamente en Tucumán. Su madre nació en la provincia, al igual que sus tres hermanos mayores, Adriana, Guillermo y Alejandra. Edgar fue el cuarto hijo y nació en Paraguay, como su hermana menor, Andrea.
Aunque suele visitar Tucumán cada dos o tres años, esta vez el viaje reunió a los cinco hermanos y a sus padres alrededor de una fecha inolvidable.
Una pasión que nació con el rugby
El vínculo de Edgar con la provincia también está atravesado por el deporte. Durante años jugó al rugby en Paraguay, donde construyó amistades con tucumanos que viajaban para participar de encuentros y compartir entrenamientos.
“Soy rugbista en Paraguay y tengo muchos amigos tucumanos que van a jugar allá. Nos damos una mano gigante. Somos hermanos todos”, expresó.
Su historia deportiva está ligada a Luque, una ciudad cercana a Asunción, donde jugó al rugby y posteriormente comenzó a involucrarse con el atletismo.
En 2015, junto con un grupo de amigos, impulsó un espacio para entrenar y participar de competencias. El azul y amarillo de Sportivo Luqueño, club del que son fanáticos, se convirtió en una de sus señas de identidad.
Sin embargo, su experiencia estaba concentrada principalmente en el trail running, una modalidad que se desarrolla sobre terrenos naturales.
“Es la primera vez en mi vida que corro 21 kilómetros”, contó sobre su debut en una media maratón de calle.
El cambio de superficie representó una exigencia distinta, pero la experiencia le permitió recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de San Miguel de Tucumán.
De Francia 2023 a Australia 2027
Otro detalle que llamó la atención fue la camiseta paraguaya que utilizó durante la competencia. La prenda ya había acompañado a Edgar en otro acontecimiento deportivo importante: el Mundial de Rugby de Francia 2023.
“Esta camiseta estuvo en Francia 2023, con Los Pumas”, recordó.
Aunque nació en Paraguay, su admiración por el seleccionado argentino de rugby es absoluta. “Estoy enfermo por Los Pumas”, confesó entre risas.
Incluso ya proyecta viajar al Mundial de Australia 2027 junto con un grupo de amigos rugbistas.
Para Edgar, alentar a la Argentina no representa ninguna contradicción con sus orígenes. “La mitad de mi familia está acá, así que soy familia de acá también. Rivalidad, para nada”, aseguró.
Un primo, que participó de los 10 kilómetros, lo acompañó durante la jornada y lo esperaba para regresar al hotel.
Pocas horas después de completar la carrera, Edgar debía emprender el regreso a Paraguay. Atrás quedaban una renovación de votos, un reencuentro familiar después de 23 años y sus primeros 21 kilómetros por las calles tucumanas. Tres experiencias que convirtieron una visita a sus raíces en un viaje difícil de olvidar.