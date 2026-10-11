Corrió los 21K LA GACETA vestido del Oficial Gordillo: cómo consiguió el traje original y por qué eligió ese personaje

Entre los miles de corredores que participaron de una nueva edición de los 21K LA GACETA, hubo uno que llamó especialmente la atención. Vestido con el uniforme del "Oficial Gordillo", Christian Cortés recorrió las calles de San Miguel de Tucumán con una misión que iba más allá de llegar a la meta: rendirle homenaje a uno de los personajes más queridos de la provincia.