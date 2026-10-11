21k LA GACETA

Corrió los 21K LA GACETA vestido del Oficial Gordillo: cómo consiguió el traje original y por qué eligió ese personaje

Christian Cortés participó de la carrera con un disfraz del popular humorista y reveló que el propio Miguel Martín le prestó la vestimenta. Su historia incluye homenajes a Nicolás Sánchez, los bomberos voluntarios y otras ocurrencias que le ponen color al running.

Durante esta carrera, Christian Cortés se vistió del Oficial Gordillo.
Durante esta carrera, Christian Cortés se vistió del Oficial Gordillo. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Christian Cortés corrió los 21K LA GACETA en San Miguel de Tucumán vestido del Oficial Gordillo para homenajear al humorista Miguel Martín.
  • El propio Martín le prestó el traje original al corredor, un exrugbier que ya había competido disfrazado de bombero y de Superman en otras carreras.
  • Cortés busca desafiarse e incentivar al público común a sumarse al atletismo y disfrutar del deporte sin la presión de ser atletas de élite.
Resumen generado con IA

Entre los miles de corredores que participaron de una nueva edición de los 21K LA GACETA, hubo uno que llamó especialmente la atención. Vestido con el uniforme del "Oficial Gordillo", Christian Cortés recorrió las calles de San Miguel de Tucumán con una misión que iba más allá de llegar a la meta: rendirle homenaje a uno de los personajes más queridos de la provincia.

Pero no fue su primera ocurrencia. En otras competencias ya se había vestido de Superman y de bombero, e incluso había corrido con una pelota de rugby para homenajear a Nicolás Sánchez, histórico jugador de Los Pumas.

“Me divierte, porque normalmente corro, y ponerme algo difícil, correr con cinto, correr con gorra, porque no estoy acostumbrado, me desafía a mí mismo”, explicó Cortés durante una entrevista con LA GACETA.

La elección del personaje tampoco fue casual. El corredor aseguró que busca reconocer a tucumanos que trascendieron las fronteras provinciales y que, además de destacarse en sus respectivas actividades, representan valores que admira.

“Una vez le hice el homenaje a Nico Sánchez, otra vez a los bomberos voluntarios, y esta vez al Oficial Gordillo”, recordó.

El propio Oficial Gordillo le prestó el disfraz

Uno de los detalles más particulares de la historia es que la vestimenta no era una imitación. Según contó Cortés, el propio Miguel Martín se la facilitó cuando conoció su intención de homenajearlo.

“Apenas le comenté que quería hacer un homenaje, se copó y me dijo que sí, que me prestaba todo”, relató.

El corredor también destacó el circuito de la competencia y las condiciones climáticas de la jornada.

“Impresionante, el clima ideal, el circuito hermoso, pasamos por lugares que realmente dejan en alto a Tucumán”, expresó.

Del rugby al running, siempre con una ocurrencia

Cortés contó que jugó al rugby en Tucumán Lawn Tennis, el mismo club donde se formó Nicolás Sánchez. De hecho, al llegar a la meta intercambió algunas palabras con el exapertura de Los Pumas, conocido como “Cachorro”.

Su vínculo con el deporte comenzó durante aquella etapa como rugbista, aunque después encontró en el running una actividad más sencilla de compatibilizar con el trabajo y la paternidad.

Para Cortés, correr disfrazado también tiene un propósito: demostrar que no hace falta ser un atleta de élite para disfrutar de una competencia.

“Creo que incentiva. Es más fácil replicar lo que estoy haciendo yo, que es divertirse, ponerse un homenaje a alguien o un disfraz, que replicar lo que hace un deportista de élite”, reflexionó.

Y resumió el espíritu de sus ocurrencias con una idea sencilla: incentivar a más personas a participar, divertirse y disfrutar del deporte.

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