El "Kily" González explicó cómo organizó su viaje a la Argentina para despedir a Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección reunió a distintas personalidades del fútbol en el estadio Monumental. Entre ellas estuvo Cristian “Kily” González, entrenador de Inter Miami, quien viajó especialmente a la Argentina para acompañar al capitán en una jornada emotiva. De regreso en Estados Unidos, el rosarino explicó cómo organizó su ausencia sin interrumpir los entrenamientos del equipo.