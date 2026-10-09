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El "Kily" González explicó cómo organizó su viaje a la Argentina para despedir a Messi

El entrenador de Inter Miami aseguró que su ausencia estuvo planificada con la dirigencia y destacó la importancia del homenaje al capitán argentino. Además, elogió su mentalidad competitiva a los 39 años.

Cristian González.
Cristian González.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian González explicó en Estados Unidos cómo coordinó su viaje al Monumental para acompañar a Lionel Messi en su despedida de la Selección.
  • El DT de Inter Miami consensuó su ausencia con el club y dejó un plan de trabajo a cargo de sus asistentes para no alterar los entrenamientos.
  • Tras el homenaje al capitán, el equipo busca cortar una racha de cinco partidos sin ganar en la MLS y llegar en óptimas condiciones al cierre del torneo.
Resumen generado con IA

La despedida de Lionel Messi de la Selección reunió a distintas personalidades del fútbol en el estadio Monumental. Entre ellas estuvo Cristian “Kily” González, entrenador de Inter Miami, quien viajó especialmente a la Argentina para acompañar al capitán en una jornada emotiva. De regreso en Estados Unidos, el rosarino explicó cómo organizó su ausencia sin interrumpir los entrenamientos del equipo.

“Lo hemos hablado mucho no solamente con él (Messi) sino también con la gente del club. No es que uno dice ‘me voy y dejo...’, no, no. Se dejó una planificación, tengo gente que está preparada para asumir, he llegado y los jugadores estaban energéticamente muy bien”, explicó González.

El entrenador dejó en claro que el viaje había sido acordado previamente y que sus colaboradores quedaron a cargo de las actividades mientras se encontraba en Buenos Aires.

El mensaje del Kily González a Messi

Consultado sobre el homenaje, el técnico describió la experiencia como un momento “increíblemente intenso” y reveló qué le dijo al capitán durante la despedida.

“Simplemente le dije que lo disfrutara, que absorbiera todo el cariño no solo de Argentina, sino del mundo entero”, expresó.

Además, destacó que, aunque Messi ya no volverá a vestir la camiseta albiceleste, sus compañeros y entrenadores todavía tienen el privilegio de compartir el día a día con él en Inter Miami.

“Por supuesto que lo vamos a extrañar con esa camiseta, pero hoy lo tenemos acá. Los que estamos acá tenemos que disfrutarlo”, sostuvo.

González también elogió la mentalidad competitiva del rosarino, que continúa siendo una referencia dentro del plantel a sus 39 años.

“Es un competidor nato. Se nota en cada entrenamiento y es increíble. Tiene 39 años, pero busca constantemente nuevos retos. Eso es fantástico para todos, no solo para sus compañeros, sino también para el cuerpo técnico y el club. Te impulsa a ser mejor cada día”, afirmó.

Inter Miami busca recuperarse en la MLS

Más allá del homenaje, el entrenador también se refirió al presente deportivo de su equipo, que ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este con 46 puntos y acumula cinco encuentros sin victorias en la MLS.

De cara al compromiso frente a DC United, González remarcó la necesidad de recuperar la regularidad, pese a la reciente conquista de la Campeones Cup tras vencer 2-0 a Cruz Azul.

“Sabemos que necesitamos volver a ganar, eso es fundamental. Tenemos algunos partidos para asentarnos bien, llegar a la recta final de la temporada en plena forma y pulir los detalles para ser el mejor equipo posible”, concluyó.

“Lo hemos hablado mucho no solamente con él (Messi) sino también con la gente del club. No es que uno dice ‘me voy y dejo...’, no, no. Se dejó una planificación, tengo gente que está preparada para asumir, he llegado y los jugadores estaban energéticamente muy bien”, explicó González.

El entrenador dejó en claro que el viaje había sido acordado previamente y que sus colaboradores quedaron a cargo de las actividades mientras se encontraba en Buenos Aires.

El mensaje del Kily González a Messi

Consultado sobre el homenaje, el técnico describió la experiencia como un momento “increíblemente intenso” y reveló qué le dijo al capitán durante la despedida.

“Simplemente le dije que lo disfrutara, que absorbiera todo el cariño no solo de Argentina, sino del mundo entero”, expresó.

Además, destacó que, aunque Messi ya no volverá a vestir la camiseta albiceleste, sus compañeros y entrenadores todavía tienen el privilegio de compartir el día a día con él en Inter Miami.

“Por supuesto que lo vamos a extrañar con esa camiseta, pero hoy lo tenemos acá. Los que estamos acá tenemos que disfrutarlo”, sostuvo.

González también elogió la mentalidad competitiva del rosarino, que continúa siendo una referencia dentro del plantel a sus 39 años.

“Es un competidor nato. Se nota en cada entrenamiento y es increíble. Tiene 39 años, pero busca constantemente nuevos retos. Eso es fantástico para todos, no solo para sus compañeros, sino también para el cuerpo técnico y el club. Te impulsa a ser mejor cada día”, afirmó.

Inter Miami busca recuperarse en la MLS

Más allá del homenaje, el entrenador también se refirió al presente deportivo de su equipo, que ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este con 46 puntos y acumula cinco encuentros sin victorias en la MLS.

De cara al compromiso frente a DC United, González remarcó la necesidad de recuperar la regularidad, pese a la reciente conquista de la Campeones Cup tras vencer 2-0 a Cruz Azul.

“Sabemos que necesitamos volver a ganar, eso es fundamental. Tenemos algunos partidos para asentarnos bien, llegar a la recta final de la temporada en plena forma y pulir los detalles para ser el mejor equipo posible”, concluyó.

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