Fondo de Asistencia Laboral: claves para las empresas de cara a su implementación

¿Qué se puede mirar al momento de construir la cartera? “El marco regulatorio establece el universo de activos en el que puede invertir el FAL. Estos son: deuda del Estado Nacional; deuda provincial y de la Ciudad de Buenos Aires; depósitos en entidades financieras; y obligaciones negociables locales. En el caso de la deuda provincial y las obligaciones negociables, se exige una calificación ‘AAA’ en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras, una condición que eleva el estándar crediticio de los activos que pueden incorporarse. A esto se suman límites de diversificación y la obligación de que los activos estén integrados y sean pagaderos en pesos y negociados en mercados autorizados del país, puntualiza el exporto de Mills Capital.