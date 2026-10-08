21K LA GACETA: dónde acreditarse, qué documentación llevar y cuáles son los horarios

La cuenta regresiva para los 21K LA GACETA entró en su etapa final. Este domingo, las calles de San Miguel de Tucumán recibirán a los corredores que participarán de una nueva edición de la competencia, con largada y llegada en el parque 9 de Julio. Antes de ponerse las zapatillas y salir a recorrer la ciudad, los participantes deberán completar un trámite fundamental: la acreditación. ¿Dónde se realiza? ¿Qué documentación hay que presentar? A continuación, una guía con las principales respuestas para llegar al día de la carrera sin contratiempos.