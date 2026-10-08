21K LA GACETA: dónde acreditarse, qué documentación llevar y cuáles son los horarios
La cuarta edición de la carrera se disputará este domingo en San Miguel de Tucumán. Las acreditaciones se realizarán hoy y mañana en dos sedes de Marathon Deportes. Todos los requisitos, horarios y detalles del Kit Premium para los corredores.
Resumen para apurados
- Los corredores de los 21K LA GACETA se acreditan este fin de semana en Tucumán para disputar la cuarta edición del medio maratón el domingo en el parque 9 de Julio.
- El trámite exige DNI y apto médico en dos sedes de Marathon Deportes, con opción de un kit premium, antes de la largada de 21 km frente al hotel Sheraton.
- La competencia deportiva consolidará el circuito de atletismo urbano tucumano y movilizará a cientos de atletas por puntos emblemáticos de la capital provincial.
La cuenta regresiva para los 21K LA GACETA entró en su etapa final. Este domingo, las calles de San Miguel de Tucumán recibirán a los corredores que participarán de una nueva edición de la competencia, con largada y llegada en el parque 9 de Julio. Antes de ponerse las zapatillas y salir a recorrer la ciudad, los participantes deberán completar un trámite fundamental: la acreditación. ¿Dónde se realiza? ¿Qué documentación hay que presentar? A continuación, una guía con las principales respuestas para llegar al día de la carrera sin contratiempos.
- ¿Dónde se realizan las acreditaciones para los 21K LA GACETA?
La organización dispuso dos sedes de Marathon Deportes para que los corredores puedan completar el proceso de acreditación. La primera está ubicada en 25 de Mayo 251, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. La segunda funcionará en avenida Juan Domingo Perón 1.900, en Gómez Pardo, Yerba Buena.
Es importante recordar que cada participante deberá concurrir a la sede que seleccionó al momento de realizar su inscripción, ya sea centro o Yerba Buena.
- ¿Qué días y horarios estarán habilitados?
Los horarios serán diferentes según la sede elegida. En Marathon Deportes de 25 de Mayo 251, las acreditaciones se realizarán hoy, de 10 a 20, y mañana de 9 a 21.
En tanto, Marathon Deportes de avenida Juan Domingo Perón 1.900, en Yerba Buena, atenderá únicamente hoy de 10 a 20.
Por este motivo, se recomienda verificar previamente el lugar seleccionado y organizar la visita con tiempo suficiente para evitar inconvenientes de último momento.
- ¿Qué documentación deben presentar los corredores?
- Para completar la acreditación será necesario presentar el DNI y el certificado médico correspondiente.
Ambos documentos forman parte de los requisitos establecidos para participar de la competencia. La recomendación es prepararlos con anticipación y comprobar que estén disponibles antes de dirigirse a la sede correspondiente.
De esta manera, los participantes podrán realizar el trámite sin demoras relacionadas con la documentación.
- ¿Qué ocurre si el participante es menor de edad?
- Los menores deberán presentar, además de la documentación requerida, una autorización expresa de ambos padres en la que se permita su participación en la carrera.
Se trata de un requisito específico que las familias deberán tener en cuenta antes de concurrir a la acreditación.
- ¿Cuándo y dónde se correrán los 21K LA GACETA?
- La competencia se realizará este domingo, con epicentro en el parque 9 de Julio.
La largada principal de los 21 kilómetros está prevista para las 8 de la mañana, desde la avenida Soldati al frente del hotel Sheraton. El recorrido permitirá atravesar diferentes sectores de San Miguel de Tucumán y combinar el desafío deportivo con algunos de los espacios más representativos de la ciudad.
La organización recomienda llegar con anticipación para completar los preparativos previos y ubicarse en el sector correspondiente.
- ¿Qué es el Kit Premium y qué incluye?
- Los participantes también pueden optar por un Kit Premium, una propuesta adicional que incorpora productos pensados para acompañar la experiencia de correr.
El paquete incluye una riñonera Weiss Slim, una botella flexible Weiss Soft Flask de 500 mililitros, una granola energética Kalimera de 70 gramos y el beneficio de Fast Access durante la acreditación.
La botella está diseñada para facilitar la hidratación durante el movimiento. Pesa apenas 35 gramos, posee una válvula antigoteo y puede plegarse progresivamente a medida que se consume el líquido.
La riñonera, por su parte, cuenta con una correa elástica regulable, un bolsillo expandible con cierre y elementos reflectivos visibles a 360 grados. Permite transportar objetos personales durante la carrera sin generar movimientos excesivos.
- ¿Cuánto cuesta el Kit Premium y es obligatorio comprarlo?
- El Kit Premium tiene un valor de $40.000 y se ofrece como una opción adicional al momento de realizar la inscripción.
No es obligatorio adquirirlo para participar de los 21K LA GACETA. Se trata de una alternativa para quienes deseen sumar los productos y beneficios incluidos.
Uno de sus principales atractivos es el Fast Access, que permite acceder a una modalidad diferencial durante la acreditación, con el objetivo de agilizar el trámite.
Con las acreditaciones previstas para hoy y mañana, la organización entra en los últimos preparativos de una jornada que volverá a reunir al atletismo y a la ciudad. Para los corredores, la recomendación principal es sencilla: revisar la sede elegida, respetar los horarios y llevar toda la documentación necesaria para concentrarse después en lo más importante: disfrutar de la carrera.