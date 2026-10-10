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Tucumán se llenó de "ricoteros" para el primer show de Los Fundamentalistas en la provincia

El Hipódromo del Parque 9 de Julio fue el escenario de una noche que mezcló generaciones y emociones. Fanáticos del Indio Solari llegaron desde distintos puntos del país.

EN EL HIPÓDROMO. Los controles de seguridad fueron estrictos. FOTOS DE NICOLÁS NÚÑEZ (ESPECIAL PARA LA GACETA)
EN EL HIPÓDROMO. Los controles de seguridad fueron estrictos. FOTOS DE NICOLÁS NÚÑEZ (ESPECIAL PARA LA GACETA)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocaron por primera vez este sábado en Tucumán ante miles de fanáticos en el Hipódromo, en homenaje al fallecido Indio Solari.
  • Con estrictos controles de seguridad y filas kilométricas, miles de seguidores de todo el país viajaron a la provincia tras la muerte del líder ricotero el pasado junio.
  • La masiva convocatoria generó un fuerte impacto turístico y económico en la provincia, además de reafirmar la vigencia del legado cultural del rock ricotero.
Resumen generado con IA

Las calles de San Miguel de Tucumán se llenaron de turistas que llegaron con un solo fin: disfrutar del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo del Parque 9 de Julio. Durante todo el sábado se vio a los fanáticos de Carlos "Indio" Solari, quien falleció el pasado 5 de junio a los 77 años por un ACV hemorrágico vinculado al Parkinson que padecía.

Las generaciones y las diferentes tonadas se mezclaron en una noche emocionante. Padres e hijos, y muchos amigos que durante mucho tiempo organizaron el viaje para disfrutar de la música de Los Fundamentalistas, quienes se presentaron por primera vez en la provincia. La expectativa era enorme y se notó desde temprano.

Tucumán se llenó de ricoteros para el primer show de Los Fundamentalistas en la provincia

Controles estrictos y filas interminables

Hubo cuatro controles para llegar al lugar del show y los operativos policiales fueron estrictos a lo largo de toda la jornada para evitar incidentes entre los seguidores del "Indio".

Las filas para ingresar al hipódromo se hicieron cada vez más largas y llegaron hasta la terminal de ómnibus de la provincia.

Tucumán se llenó de ricoteros para el primer show de Los Fundamentalistas en la provincia

El recital, además de ser un homenaje al líder histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se convirtió en una cita que movilizó a miles de personas y dejó una fuerte impronta económica y turística para Tucumán.

Temas Carlos "Indio" Solari
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