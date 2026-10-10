Tucumán se llenó de "ricoteros" para el primer show de Los Fundamentalistas en la provincia

Las calles de San Miguel de Tucumán se llenaron de turistas que llegaron con un solo fin: disfrutar del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo del Parque 9 de Julio. Durante todo el sábado se vio a los fanáticos de Carlos "Indio" Solari, quien falleció el pasado 5 de junio a los 77 años por un ACV hemorrágico vinculado al Parkinson que padecía.