21K LA GACETA: cuáles son las zapatillas ideales para correr y qué se debe tener en cuenta al elegirlas

Resumen para apurados
- Juan Martín Petrucci, directivo de Saucony, asesoró sobre calzado de running en Tucumán de cara a la cuarta edición de los 21K LA GACETA que se correrán este domingo.
- El auge de los 'social runs' suma jóvenes a la disciplina, lo que exige elegir zapatillas según la pisada y el entrenamiento, más allá de las tecnologías avanzadas.
- El evento busca consolidar la comunidad atlética local y promover una práctica deportiva responsable, combinando salud, chequeos médicos previos y atractivo turístico.
La cuenta regresiva para los 21K LA GACETA está llegando a su fin y el entusiasmo por la cuarta edición de la competencia también se refleja entre las marcas que acompañan el evento. Juan Martín Petrucci, brand manager de Saucony, participó del streaming de LA GACETA y analizó el crecimiento del running, la incorporación de nuevos corredores y las características que hacen especial al circuito tucumano.
“Voy a correr el domingo. No me animo a los 21K porque no estoy del todo entrenado, pero voy a hacer los 10K”, adelantó Petrucci, quien también destacó el atractivo del recorrido.
“La gente, el público de Tucumán, la pasión con la que se vive y el circuito. Para mí, por lo menos que vengo de Buenos Aires, pasar por todo el circuito turístico, por la puerta de la Casita de Tucumán, es fascinante”, expresó.
El crecimiento de los “social runs” entre los jóvenes
Uno de los fenómenos que destacó Petrucci fue la aparición de un público más joven, que encuentra en el running una oportunidad para hacer actividad física y conocer personas.
“Están muy de moda estos llamados ‘social runs’, que son juntadas un sábado o domingo por la mañana donde se unen personas, en su mayoría jóvenes, que no necesariamente entrenan durante toda la semana”, explicó.
Según detalló, estos encuentros suelen comenzar con recorridos de tres o cinco kilómetros y terminar con un desayuno o un café compartido.
“Es un excelente lugar para generar comunidad, conocer gente; es una opción al boliche, algo distinto donde no hay ruido, supersano”, destacó.
La importancia de elegir las zapatillas adecuadas
Petrucci también hizo hincapié en la necesidad de utilizar un calzado acorde con las características y la experiencia de cada corredor.
“Uno siempre quiere tener la zapatilla con la placa de carbono, pero quizás esa zapatilla no es la mejor para todo el mundo. Hay personas que tienen cierta pisada y necesitan un calzado más estable”, advirtió.
En ese sentido, explicó que Saucony ofrece productos tanto para principiantes como para atletas experimentados, con alternativas de indumentaria y calzado adaptadas a distintas necesidades.
Además, remarcó la importancia de prepararse antes de participar en una competencia. “Siempre recomendamos que no se lancen a correr una carrera sin haberla preparado y sin hacerse un chequeo médico; es superimportante”, señaló.
Finalmente, Petrucci expresó sus expectativas para la jornada del domingo. “Que sea una fiesta, que acompañe el clima. Que no haga mucho calor está bueno, ojalá no llovisne, pero que sea una fiesta, que la gente lo viva con alegría y sobre todo que se disfrute”, concluyó.