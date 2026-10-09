21K LA GACETA: cuáles son las zapatillas ideales para correr y qué se debe tener en cuenta al elegirlas

La cuenta regresiva para los 21K LA GACETA está llegando a su fin y el entusiasmo por la cuarta edición de la competencia también se refleja entre las marcas que acompañan el evento. Juan Martín Petrucci, brand manager de Saucony, participó del streaming de LA GACETA y analizó el crecimiento del running, la incorporación de nuevos corredores y las características que hacen especial al circuito tucumano.