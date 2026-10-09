De debutantes a veteranos: las historias detrás de los 21K LA GACETA

Resumen para apurados
- Cientos de atletas retiraron sus kits en Marathon Deportes de Tucumán para competir este domingo en la carrera 21K LA GACETA.
- Durante la entrega de dorsales, debutantes y veteranos compartieron relatos sobre sus rutinas, lazos familiares y su preparación física.
- La prueba se largará este domingo en el parque 9 de Julio, congregando a la comunidad deportiva local e impulsando la vida sana.
Desde temprano, la sucursal céntrica de Marathon Deportes (25 de Mayo 251) se llenó de movimiento con la primera jornada de acreditaciones para los 21K LA GACETA. Entre la entrega de remeras, dorsales y chips, los participantes contaron las historias que los llevarán a la línea de largada este domingo en el parque 9 de Julio.
Complicidad y sorpresa en la fila
Entre los primeros en llegar estuvieron Pablo (35) y su papá Alberto (70). Ambos entrenan crossfit en un gimnasio de barrio Sur, pero Pablo decidió anotar a su padre para compartir el desafío, con una sorpresa incluida: Alberto se enteró recién en la fila de que correrá 10 km y no 5 km como pensaba.
"Empezamos su preparación específica para la carrera ayer", bromeó Pablo. "Lo mejor que le podés regalar a tus viejos es salud, y el deporte te da eso. Estoy muy contento de tenerlo, de que cada vez que lo invito me diga que sí calladito y de que me acompañe el domingo", contó.
Alberto se lo tomó con humor: "Ganas hay, ahora hay que ver hasta dónde llegamos. Vengo entrenando tres veces por semana con un grupo hermoso de jubilados. El asunto el domingo es no pasar papelones", admitió entre risas.
Una pasión que define y la mística de Zátopek
A unos metros en la fila se sumó a la charla Julio (69), quien aclaró entre risas que con Alberto no habrá concesiones: "Rivales, rivales, rivales. El domingo se pudre todo", bromeó, antes de recordar que compiten en categorías distintas (él lo hará en la de 65 a 69 años).
Para Julio, correr es una parte central de su identidad: "El atletismo es algo que me define. He entrenado responsablemente para esta prueba y tengo mucha confianza de que voy a hacer podio; no entre los tres primeros, pero vamos a hacer podio", lanzó con simpatía.
Su vínculo con el running viene desde lejos: "De joven entrené muchísimo, competí sobre todo en maratones, incluso llegué a correr maratones fuera del país. Pero había dejado la actividad competitiva hace algún tiempo y me entusiasmé mucho hace un año aproximadamente con una prueba que se hizo en el aniversario de la ciudad de Concepción. Y cuando vi el aviso en LA GACETA de esta carrera, me inscribí y trabajé con mucha más intensidad. Sé que llegamos bien y por supuesto descansé mucho la última semana para llegar con las piernas frescas y poder rendir al máximo".
Al reflexionar sobre lo que representa el deporte en su vida, Julio describió esa constancia como "una adicción positiva": "Uno empieza a entrenar y luego a competir. Soy amateur, siempre lo fui, pero competitivo. Los días por ejemplo que no puedo entrenar por algún motivo me siento como un león enjaulado". Y cerró citando la consigna del histórico atleta checo Emil Zátopek: "'Estoy cansado, no importa; es de noche, no importa; hace frío, no importa; hace calor, no importa; yo tengo que salir a entrenar'. Esa era la consigna: entrenar seis días a la semana, y descansar solo uno".
La rutina en soledad y el debut en las calles
Entre quienes retiraban su kit también estaba Leandro, habituado a los circuitos de Yerba Buena, El Cadillal, Tafí Viejo y San Javier, quien correrá los 10K tras entrenarse en solitario por los horarios de trabajo: "El deporte es conducta, te aleja de los vicios. Te mantiene enfocado y ayuda a despejar la cabeza de las tensiones del día a día", explicó.
La prueba del domingo será además el estreno para varios corredores. Es el caso de Óscar, que correrá sus primeros 5K tras prepararse en el gimnasio con amigos, y de Mariano (21), quien empezó a correr hace apenas dos meses en un grupo de entrenamiento: "Es mi primera carrera oficial. Me sumé hace poco a un equipo y las sensaciones son bárbaras. Esperemos que el domingo salga todo bien", resumió.