De debutantes a veteranos: las historias detrás de los 21K LA GACETA

Su vínculo con el running viene desde lejos: "De joven entrené muchísimo, competí sobre todo en maratones, incluso llegué a correr maratones fuera del país. Pero había dejado la actividad competitiva hace algún tiempo y me entusiasmé mucho hace un año aproximadamente con una prueba que se hizo en el aniversario de la ciudad de Concepción. Y cuando vi el aviso en LA GACETA de esta carrera, me inscribí y trabajé con mucha más intensidad. Sé que llegamos bien y por supuesto descansé mucho la última semana para llegar con las piernas frescas y poder rendir al máximo".