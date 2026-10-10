EconomíaRural

Cae la venta de maquinaria agrícola

Entre enero y septiembre se patentaron 5.098 equipos, un 0,7% menos interanual.

Hace 7 Hs

El mercado de maquinaria agrícola argentino registró 493 unidades de los tres principales segmentos durante el último mes, frente a las 606 del período anterior y las 621 de un año atrás. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), elaborado con datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, entre enero y septiembre se patentaron 5.098 equipos, un 0,7% menos que en igual lapso de 2025.

Este resultado interrumpió el rebote de julio y agosto y dejó al sector sin una tendencia sostenida de recuperación. El balance de los primeros nueve meses muestra 37 unidades menos que el año pasado. Se trata de una diferencia moderada, pero detrás aparecen marcadas diferencias entre productos.

La mayor incidencia en la caída mensual correspondió a los tractores, que pasaron de 508 a 401 registros, una reducción de 107 unidades sobre las 113 que perdió el conjunto del mercado. Por su peso relativo, este segmento determinó buena parte del desempeño general.

Los patentamientos de tractores disminuyeron un 21,1% respecto de agosto y un 22,6% frente a septiembre de 2025. Con 3.999 unidades en los primeros nueve meses, el rubro quedó un 1,4% por debajo del mismo período del año anterior.

En paralelo, la categoría “Otros” alcanzó 758 registros, frente a los 320 registros de enero a septiembre de 2025, lo que representó un crecimiento de un 136,9%. Acara interpreta este avance como una señal de mayor presión competitiva de nuevas marcas y de importados, y advierte que la informalidad registral limita el alcance de los patentamientos para dimensionar la totalidad del mercado.

Además, en septiembre se registraron 45 cosechadoras, un 6,3% menos que en agosto, pero un 4,7% más que un año antes. El acumulado llegó a 640 unidades, con una mejora de un 12,5% interanual, que convierte al rubro en el principal sostén del sector durante 2026.

Por su parte, las pulverizadoras registraron 47 patentamientos en septiembre, un descenso de un 6% mensual y de un 21,7% interanual. Entre enero y septiembre acumularon 459 unidades, un 9,8% menos que en 2025, por lo que continúan como el segmento con mayor retroceso en lo que va del año.

Temas Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Yanta Payana se consagró en la Expo

Yanta Payana se consagró en la Expo

Atlético Tucumán cayó 3-2 frente a Barracas Central

Atlético Tucumán cayó 3-2 frente a Barracas Central

Lo más popular
1

Cartas de lectores: te vamos a extrañar siempre

2

Cartas de lectores: Cristóbal Colón

3

Cartas de lectores: el amor es más fuerte

Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas
4

Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas

La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos
5

La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos

Ranking notas premium
Reforma judicial: La Corte rechazó las excusaciones de Sbdar y Posse, por lo que deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados
1

Reforma judicial: La Corte rechazó las excusaciones de Sbdar y Posse, por lo que deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados

La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027
2

La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027

Tensión en Tribunales: la Asociación de Magistrados no habría entregado toda la documentación requerida y recusó al juez
3

Tensión en Tribunales: la Asociación de Magistrados no habría entregado toda la documentación requerida y recusó al juez

Puntos de vista sobre management: tu caja no es ganar dinero
4

Puntos de vista sobre management: tu caja no es ganar dinero

Dudas y certezas respecto del régimen de Inocencia Fiscal II
5

Dudas y certezas respecto del régimen de Inocencia Fiscal II

Más Noticias
Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas

Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas

La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos

La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos

Último día para postularse a una pasantía en Tucumán: buscan estudiantes de Ingeniería de la UNT

Último día para postularse a una pasantía en Tucumán: buscan estudiantes de Ingeniería de la UNT

Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

De sur a norte, se invita a disfrutar de la música popular

De sur a norte, se invita a disfrutar de la música popular

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar solo al clima es un error

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar solo al clima es un error

Comentarios