Cae la venta de maquinaria agrícola

El mercado de maquinaria agrícola argentino registró 493 unidades de los tres principales segmentos durante el último mes, frente a las 606 del período anterior y las 621 de un año atrás. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), elaborado con datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, entre enero y septiembre se patentaron 5.098 equipos, un 0,7% menos que en igual lapso de 2025.