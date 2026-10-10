Cae la venta de maquinaria agrícola

El mercado de maquinaria agrícola argentino registró 493 unidades de los tres principales segmentos durante el último mes, frente a las 606 del período anterior y las 621 de un año atrás. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), elaborado con datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, entre enero y septiembre se patentaron 5.098 equipos, un 0,7% menos que en igual lapso de 2025.
Este resultado interrumpió el rebote de julio y agosto y dejó al sector sin una tendencia sostenida de recuperación. El balance de los primeros nueve meses muestra 37 unidades menos que el año pasado. Se trata de una diferencia moderada, pero detrás aparecen marcadas diferencias entre productos.
La mayor incidencia en la caída mensual correspondió a los tractores, que pasaron de 508 a 401 registros, una reducción de 107 unidades sobre las 113 que perdió el conjunto del mercado. Por su peso relativo, este segmento determinó buena parte del desempeño general.
Los patentamientos de tractores disminuyeron un 21,1% respecto de agosto y un 22,6% frente a septiembre de 2025. Con 3.999 unidades en los primeros nueve meses, el rubro quedó un 1,4% por debajo del mismo período del año anterior.
En paralelo, la categoría “Otros” alcanzó 758 registros, frente a los 320 registros de enero a septiembre de 2025, lo que representó un crecimiento de un 136,9%. Acara interpreta este avance como una señal de mayor presión competitiva de nuevas marcas y de importados, y advierte que la informalidad registral limita el alcance de los patentamientos para dimensionar la totalidad del mercado.
Además, en septiembre se registraron 45 cosechadoras, un 6,3% menos que en agosto, pero un 4,7% más que un año antes. El acumulado llegó a 640 unidades, con una mejora de un 12,5% interanual, que convierte al rubro en el principal sostén del sector durante 2026.
Por su parte, las pulverizadoras registraron 47 patentamientos en septiembre, un descenso de un 6% mensual y de un 21,7% interanual. Entre enero y septiembre acumularon 459 unidades, un 9,8% menos que en 2025, por lo que continúan como el segmento con mayor retroceso en lo que va del año.