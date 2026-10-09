Escándalo en Portugal: Cristiano Ronaldo fue suspendido tras abandonar la concentración de la selección
La Federación Portuguesa de Fútbol tomó una medida provisional contra el delantero de 41 años después de su conflicto con Jorge Jesús. El capitán podría recibir una sanción de hasta seis meses y perderse partidos de la Liga de Naciones.
Resumen para apurados
- La Federación Portuguesa suspendió a Cristiano Ronaldo en Copenhague tras abandonar la concentración previa al duelo con Dinamarca por un conflicto con el DT Jorge Jesús.
- El conflicto estalló tras el triunfo ante Noruega, donde Ronaldo no sumó minutos pese a un acuerdo previo, lo que provocó su enojo y un posterior pedido público de disculpas.
- El capitán afronta una sanción de hasta seis meses, lo que podría marginarlo de la fase final de la Liga de Naciones y poner en jaque su continuidad en la selección lusa.
La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decidió suspender provisionalmente a Cristiano Ronaldo después de que el delantero abandonara la concentración del seleccionado antes del partido frente a Dinamarca, en Copenhague. La medida tiene carácter preventivo y se mantendrá mientras se investiga si el futbolista se retiró voluntariamente y sin autorización.
El expediente se tramita bajo el artículo 160, apartado 2, del reglamento disciplinario de la FPF, que contempla sanciones de uno a seis meses de suspensión y multas de entre 510 y 1.020 euros.
El conflicto comenzó después del triunfo de Portugal por 2-1 sobre Noruega. Cristiano permaneció en el banco de suplentes, realizó movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo, pero el entrenador Jorge Jesús decidió no darle minutos.
La situación provocó el malestar del capitán, quien cuestionó públicamente al técnico por no respetar los acuerdos previos sobre la administración de sus minutos. Jesús, por su parte, defendió su decisión al asegurar que respondió exclusivamente a cuestiones tácticas.
Cristiano Ronaldo pidió disculpas, pero cuestionó al entrenador
Después de abandonar la concentración, el delantero difundió un comunicado en el que reconoció que su comportamiento había sido un error y pidió disculpas a los hinchas, sus compañeros y al país.
Sin embargo, también responsabilizó al entrenador por incumplir lo acordado y admitió que su condición de capitán agravaba la situación.
Mientras espera la resolución definitiva, Ronaldo aseguró que aceptará la sanción que determine la Federación y dejó abierta la posibilidad de regresar al seleccionado.
¿Qué partidos podría perderse Cristiano Ronaldo?
El alcance de la suspensión dependerá de la resolución del expediente. Si recibe la sanción mínima de un mes, podría estar disponible para los encuentros de noviembre frente a Dinamarca, el 14 en Braga, y Gales, el 17 en Cardiff.
En cambio, si la Federación aplica el castigo máximo de seis meses, también quedaría fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones, previstos para marzo de 2027.
Portugal, que ganó sus primeros cuatro compromisos de la fase de grupos, ya aseguró su clasificación a la instancia eliminatoria. Ahora, mientras el equipo continúa su calendario, la atención estará puesta en la resolución disciplinaria que definirá el futuro inmediato de su capitán.