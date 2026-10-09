Fito Páez vuelve a Tucumán: todo lo que tenés que saber sobre el recital en Central Córdoba
Resumen para apurados
- Fito Páez se presentará este domingo a las 21 en el club Central Córdoba de Tucumán con su gira "Sale el Sol Tour 2026" para reencontrarse con el público local.
- El show contará con ubicaciones sentadas y tres accesos diferenciados. La apertura de puertas será a las 19, en una visita impulsada por el renovado auge de su obra.
- El recital promete reunir a varias generaciones de seguidores del rock nacional en la provincia, mientras la organización permanece atenta al pronóstico del clima.
Fito Páez volverá a encontrarse con el público de Tucumán este domingo. El músico llegará al club Central Córdoba con su “Sale el Sol Tour 2026”, en un recital previsto para las 21, con entradas todavía disponibles y un operativo organizado para ordenar el ingreso de los espectadores.
Rubén Urueña, organizador del espectáculo, habló con LA GACETA y se mostró entusiasmado con la llegada del artista. En diálogo con LG Play destacó la expectativa que genera su presencia en la provincia. “Contento por todo lo que significa traer a Fito, tenerlo acá”, dijo durante una recorrida por el predio, donde se estaba montado el escenario y se encontraban colocadas las sillas.
El recital combinará los temas más reconocidos de su trayectoria con canciones nuevas. Según explicó Urueña, el repertorio estará atravesado por la historia musical del artista, una figura que conserva seguidores de distintas edades. “Fito y sus clásicos, ¿a quién no lo ha escuchado, ya sea el más grande o el más chico?”, planteó.
El organizador también recordó el impacto que tuvo la serie biográfica del músico, que contribuyó a acercar su historia a nuevas generaciones y despertó un renovado interés por su obra.
A qué hora llega Fito Páez y cuándo abren las puertas
De acuerdo con lo informado por Urueña, el artista y su equipo tienen previsto llegar a Tucumán este sábado por la tarde. El recital se realizará el domingo a las 21, mientras que las puertas del club se abrirán a las 19.
Además, el organizador anticipó que las calles de la zona comenzarán a cortarse a partir de las 18, por lo que recomendó tener en cuenta los accesos asignados a cada sector para evitar demoras.
Dónde comprar las entradas y cuáles son los accesos
Todavía quedan localidades disponibles. Los tickets pueden adquirirse online y también en formato físico en el club Central Córdoba, según detalló Urueña.
El predio estará dividido en tres sectores, con ingresos diferenciados:
Platino Impar: ingreso por avenida Alem 790.
Platino y Oro: ingreso por San Luis 751.
Generales: ingreso por Bolívar 1310.
La distribución busca facilitar la circulación y evitar aglomeraciones en los accesos. Por eso, quienes asistan deberán prestar atención al sector indicado en su entrada.
Un recital para varias generaciones
Urueña destacó que la propuesta está pensada para un público amplio, desde quienes siguen a Páez desde sus primeros años hasta los adolescentes que descubrieron su música más recientemente.
“Creo que Fito forma parte de la gran historia del rock nacional y la gente lo elige”, sostuvo el organizador, quien remarcó que la trayectoria del músico trasciende las diferencias generacionales.
A diferencia de los recitales asociados con el pogo y el movimiento constante del público, en Central Córdoba habrá sillas distribuidas por sectores. La disposición apunta a ofrecer mayor comodidad para disfrutar del espectáculo y escuchar las canciones.
La expectativa por el clima
Uno de los factores que mantiene en vilo a los organizadores es el tiempo. Ante los pronósticos de lluvia para el fin de semana, Urueña expresó su deseo de que las condiciones meteorológicas mejoren para el domingo.
“Lo único que falta es que el clima nos acompañe”, afirmó, aunque se mostró optimista respecto de la posibilidad de que la lluvia dé una tregua.