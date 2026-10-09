Fito Páez vuelve a Tucumán: todo lo que tenés que saber sobre el recital en Central Córdoba

Rubén Urueña, organizador del espectáculo, habló con LA GACETA y se mostró entusiasmado con la llegada del artista. En diálogo con LG Play destacó la expectativa que genera su presencia en la provincia. “Contento por todo lo que significa traer a Fito, tenerlo acá”, dijo durante una recorrida por el predio, donde se estaba montado el escenario y se encontraban colocadas las sillas.