El ICE baleó a un dominicano durante un operativo migratorio en Nueva York
El hombre, de 28 años, recibió un disparo en el cuello mientras su hijo de cinco años viajaba en el auto. Dos agentes también resultaron heridos y el episodio desató un enfrentamiento entre autoridades federales y funcionarios de la ciudad.
Resumen para apurados
- Agentes del ICE balearon el jueves a un dominicano en el Bronx, Nueva York, tras intentar detenerlo en su auto por cargos delictivos y migratorios.
- El hombre viajaba con su hijo de cinco años y recibió un tiro en el cuello. Autoridades locales denuncian que los efectivos estaban de civil y dispararon siete veces.
- El caso reavivó el choque entre Nueva York y el gobierno de Trump por las redadas de deportación, impulsando reclamos para abrir una investigación independiente.
Un operativo de control migratorio en el Bronx, Nueva York, terminó con un hombre de nacionalidad dominicana herido de bala por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El episodio ocurrió el jueves por la tarde en el barrio de Marble Hill, cuando los efectivos intentaban detener a Oscar Belgal, de 28 años, quien viajaba en un automóvil junto a un niño de cinco años, presuntamente su hijo.
Según las autoridades federales, los agentes dispararon porque consideraron que sus vidas y las de otras personas estaban en peligro. El director asociado ejecutivo del ICE, Marcos Charles, afirmó que los efectivos bloquearon el paso del vehículo y ordenaron al conductor que descendiera. Sin embargo, el hombre habría embestido dos unidades gubernamentales y luego acelerado hacia otros agentes, utilizando el automóvil como un arma, consignó la cadena CNN.
Belgal recibió una herida superficial en el cuello. Tras detenerlo, los agentes le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital. Luego quedó bajo custodia del ICE en un centro de detención fuera de Nueva York, mientras que el organismo anunció que intentará expulsarlo del país lo antes posible.
El niño resultó ileso y quedó al cuidado de familiares. Según el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, los agentes llevaban cámaras corporales encendidas, pero desconocían que había un menor dentro del vehículo. Dos efectivos también resultaron heridos durante el incidente, recibieron atención médica y fueron dados de alta.
Versiones enfrentadas
La reconstrucción del episodio abrió una disputa entre las autoridades federales y los funcionarios de Nueva York. La comisionada de la Policía de la ciudad, Jessica Tisch, explicó que las imágenes de las cámaras policiales muestran que Belgal estaba retrocediendo para estacionar cuando un agente federal vestido de civil se acercó a la ventanilla del conductor con el arma desenfundada. Otro efectivo se aproximó por el sector delantero del vehículo.
Después, el automóvil comenzó a avanzar y salió del campo de visión de la cámara. La grabación no captó el momento de los disparos. Sin embargo, Tisch afirmó que las pruebas recogidas en el lugar indican que al menos un agente del ICE disparó siete veces y alcanzó al conductor en el cuello, debajo de la oreja izquierda.
Los policías de Nueva York acudieron posteriormente al lugar y encontraron al hombre herido, esposado y sentado en el suelo, además de varios individuos con ropa de construcción y mascarillas. Al menos uno de ellos estaba armado.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuestionó que los agentes que rodearon el vehículo no llevaran uniformes que permitieran identificarlos claramente. También afirmó que mantuvo conversaciones con el presidente Donald Trump y con Mullin para pedir la liberación del hombre, pero las gestiones no prosperaron y Belgal pasó de la custodia de la Policía local a la del ICE.
El alcalde reclamó que los agentes federales abandonen la ciudad y que cesen las operaciones de control migratorio. Sostuvo que estas intervenciones generan temor y hacen que Nueva York sea menos segura.
Antecedentes del hombre detenido
Las autoridades federales señalaron que Belgal era objeto de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional y que presuntamente tenía vínculos con una banda conocida por robos a mano armada. Mullin afirmó que el hombre también estaba relacionado con una investigación por el tiroteo contra un agente de Aduanas y Protección Fronteriza ocurrido el año pasado.
Según el funcionario, Belgal habría huido de los agentes en septiembre y los investigadores sospechan que posee información directa o indirecta sobre aquel ataque.
El Departamento de Seguridad Nacional también informó que el hombre tendría vínculos con la banda de los Trinitarios y antecedentes por distintos delitos. Tisch precisó que había sido detenido en Nueva York por un robo en 2023, causa en la que se declaró culpable de hurto mayor en cuarto grado y recibió una condena de cinco años de libertad condicional. Además, fue detenido en 2025 por la venta ilegal de una sustancia controlada, en un caso que todavía está pendiente de resolución.
Por una investigación independiente
El tiroteo se convirtió en el primero protagonizado por agentes del ICE en Nueva York desde el inicio de la ofensiva migratoria del presidente Trump. El episodio ocurrió, además, durante una semana en la que la dirección de la agencia habría ordenado incrementar las detenciones en 1.000 personas adicionales por día, según fuentes citadas en la información original.
Tras el incidente, las autoridades recuperaron al menos siete casquillos en el lugar. El automóvil presentaba impactos de bala en el parabrisas delantero y tenía destrozada la luneta trasera.
La investigación quedó en manos de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que asumieron el caso. La Policía de Nueva York aclaró que no había participado en el operativo que terminó con los disparos.
Mamdani calificó duramente el accionar del ICE y acusó a la agencia de actuar con impunidad. Mullin rechazó esas críticas y defendió el procedimiento al sostener que los agentes estaban haciendo cumplir las leyes migratorias y penales.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también expresó su indignación y pidió que se publiquen las grabaciones de las cámaras corporales para esclarecer lo ocurrido. Durante una conferencia de prensa, representantes y dirigentes locales se sumaron al reclamo de difusión de las imágenes y solicitaron que la oficina del fiscal general del estado abra una investigación independiente.
“Queremos justicia para esta familia, la queremos para este vecindario”, afirmó el representante Adriano Espaillat, quien también reclamó que el ICE deje de operar en la ciudad.