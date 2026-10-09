El ICE baleó a un dominicano durante un operativo migratorio en Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional también informó que el hombre tendría vínculos con la banda de los Trinitarios y antecedentes por distintos delitos. Tisch precisó que había sido detenido en Nueva York por un robo en 2023, causa en la que se declaró culpable de hurto mayor en cuarto grado y recibió una condena de cinco años de libertad condicional. Además, fue detenido en 2025 por la venta ilegal de una sustancia controlada, en un caso que todavía está pendiente de resolución.