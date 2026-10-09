Los 21K de LA GACETA se podrán seguir en vivo por LG Play

La actividad deportiva comenzará a las 8. La edición de este año presentará una modificación importante: la distancia participativa ya no será de tres kilómetros, sino de cinco. Este recorrido está pensado para quienes comienzan a vincularse con el running, buscan completar su primera competencia o quieren formar parte de la jornada sin afrontar las mayores exigencias de los 10K y los 21K.