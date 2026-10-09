Los 21K de LA GACETA se podrán seguir en vivo por LG Play

Resumen para apurados
- Los 21K de LA GACETA se correrán este domingo en San Miguel de Tucumán, con largada a las 8 en avenida Soldati y transmisión en vivo por LG Play desde las 7.30.
- La prueba incluye distancias de 21K, 10K y una renovada participativa de 5K, atravesando sitios emblemáticos como la Casa Histórica y los parques principales de la capital.
- La jornada consolidará a la ciudad como polo del running regional, permitiendo a miles de atletas y aficionados seguir el evento tanto en las calles como vía streaming.
San Miguel de Tucumán se prepara para convertirse en una gran pista urbana. Mañana, los 21K de LA GACETA reunirán a corredores experimentados, aficionados y grupos de entrenamiento en una jornada que combinará deporte, historias personales y algunos de los paisajes más reconocibles de la ciudad. Todo lo que suceda podrá seguirse en vivo mediante una transmisión especial de LG Play.
El programa comenzará a las 7.30, media hora antes de la largada, y contará con la conducción de Martín Soto, Alejandra Casas Cau y Gabriela Baigorrí. Desde la previa, el equipo acompañará el movimiento en la avenida Soldati, frente al hotel Sheraton, donde estarán ubicados el punto de partida y la llegada de las tres distancias.
La transmisión permitirá vivir el clima previo, conocer a los protagonistas y seguir el desarrollo de una competencia que recorrerá distintos sectores de San Miguel de Tucumán. La cobertura continuará durante la llegada de los participantes y mostrará cómo se vive la carrera desde adentro, con el esfuerzo, la emoción y las historias que rodean a cada desafío.
La actividad deportiva comenzará a las 8. La edición de este año presentará una modificación importante: la distancia participativa ya no será de tres kilómetros, sino de cinco. Este recorrido está pensado para quienes comienzan a vincularse con el running, buscan completar su primera competencia o quieren formar parte de la jornada sin afrontar las mayores exigencias de los 10K y los 21K.
Los tres circuitos partirán desde avenida Soldati al 400 y compartirán parte del paisaje urbano. El recorrido de cinco kilómetros estará concentrado principalmente en el centro, mientras que los 10K ampliarán el trazado por calles y avenidas de la capital. La distancia principal atravesará espacios como los parques 9 de Julio, Avellaneda y Guillermina, además de las plazas Belgrano, San Martín e Independencia y la Casa Histórica.
De esa manera, la competencia propondrá mucho más que una prueba contra el reloj. Los corredores avanzarán por lugares que forman parte de la identidad tucumana y convertirán las calles en un escenario deportivo compartido por atletas, familias y grupos de entrenamiento.
La Expo 21K también funcionará sobre las veredas de avenida Soldati, frente al arco de largada y llegada. Allí estarán los espacios destinados a los running teams, el escenario, el podio y las estructuras vinculadas con la organización.
Desde las 7.30, LG Play acompañará cada momento de la jornada. Con una transmisión pensada para quienes no puedan acercarse al circuito y para aquellos que quieran seguir el paso de los corredores desde cualquier lugar. Mañana, Tucumán volverá a correr y la carrera también podrá vivirse en vivo.