21k LA GACETA

Emiliano Almirón palpita los 21K LA GACETA: "El miedo y los nervios hay que transformarlos en nafta para las piernas"

El conductor estará al frente de la animación este domingo. Con miles de inscriptos confirmados, destacó la ansiedad previa y el marco familiar que rodea a la prueba.

PREPARADO. Emiliano Almirón estará animando el gran evento de este domingo.
PREPARADO. Emiliano Almirón estará animando el gran evento de este domingo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Almirón debutará este domingo como conductor de los 21K LA GACETA en Tucumán, en una carrera que reunirá a miles de atletas para celebrar el deporte.
  • La previa comenzó con la entrega de kits en el centro tucumano, mientras los corredores ultiman detalles físicos y mentales para la largada en avenida Soldati.
  • Con más de 2.900 inscriptos confirmados, la maratón busca consolidarse como una fiesta deportiva y familiar que promueve la salud y el atletismo regional.
Resumen generado con IA

La previa de los 21K LA GACETA ya se vive a pleno en la capital. Con el inicio de la entrega de kits y dorsales en la sucursal céntrica de Marathon Deportes (25 de Mayo 251), los atletas empezaron a retirar su indumentaria, y uno de los que pasó a palpitar el clima fue Emiliano Almirón, quien debutará este domingo en la conducción del evento.

"Va a ser una fiesta. Todos están muy ansiosos y contentos; ya se empieza a ver esa carita de nervios, de miedo y de adrenalina de los competidores", contó Almirón durante la transmisión en vivo de LA GACETA Play.

El conductor también se refirió a las dudas lógicas y al factor mental en las horas previas a la largada: "Muchísimos se preguntan si hicieron bien las cosas para el domingo. Yo siempre les digo que el destino los puso ahí para que corran. A los competidores les digo que ese miedo y ese nerviosismo lo transformen en nafta para las piernas, para disfrutar del recorrido y cruzar el arco".

Por último, valoró la convocatoria y el acompañamiento del público que le dará color a la jornada: "Nos imaginamos ahí con más de 2.900 competidores el domingo frente al Sheraton, sobre avenida Soldati. El contacto con los atletas y con la familia —el papá, la mamá, el abuelo tomando mate detrás de las vallas— es lo más lindo. Vamos a estar para acompañar desde el primero hasta el último en este espacio que brinda LA GACETA para celebrar el deporte y la salud".

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