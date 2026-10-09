Emiliano Almirón palpita los 21K LA GACETA: "El miedo y los nervios hay que transformarlos en nafta para las piernas"

Por último, valoró la convocatoria y el acompañamiento del público que le dará color a la jornada: "Nos imaginamos ahí con más de 2.900 competidores el domingo frente al Sheraton, sobre avenida Soldati. El contacto con los atletas y con la familia —el papá, la mamá, el abuelo tomando mate detrás de las vallas— es lo más lindo. Vamos a estar para acompañar desde el primero hasta el último en este espacio que brinda LA GACETA para celebrar el deporte y la salud".