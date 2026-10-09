Comenzó la entrega de kits para los 21K LA GACETA: sedes, horarios y requisitos

Esta mañana inició la entrega de kits y acreditaciones para una nueva edición de los 21K LA GACETA. Desde temprano, los primeros atletas se acercaron a retirar el dorsal, la remera oficial y la tote bag con regalos sorpresa de los distintos sponsors de la carrera, de cara a la competencia de este domingo por las calles de la capital tucumana.