21k LA GACETA

Comenzó la entrega de kits para los 21K LA GACETA: sedes, horarios y requisitos

Los corredores ya retiran sus números y remeras en las sucursales de Marathon Deportes. Dónde presentarse, qué documentación llevar y las recomendaciones antes del domingo.

TODO LISTO. Decenas de participantes ya tienen en sus manos la indumentaria y los elementos para el domingo.
TODO LISTO. Decenas de participantes ya tienen en sus manos la indumentaria y los elementos para el domingo. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los corredores de los 21K LA GACETA comenzaron a retirar sus kits este viernes en Tucumán para competir el domingo en la tradicional carrera por las calles de la capital.
  • La entrega se realiza en Marathon Deportes exigiendo DNI y certificado médico obligatorio. Los inscriptos al kit premium cuentan con fila rápida y accesorios exclusivos.
  • La competencia largará el domingo a las 8 en el parque 9 de Julio, convocando a miles de atletas y consolidándose como un evento deportivo clave para la provincia.
Resumen generado con IA

Esta mañana inició la entrega de kits y acreditaciones para una nueva edición de los 21K LA GACETA. Desde temprano, los primeros atletas se acercaron a retirar el dorsal, la remera oficial y la tote bag con regalos sorpresa de los distintos sponsors de la carrera, de cara a la competencia de este domingo por las calles de la capital tucumana.

Para retirar el kit sin demoras, es fundamental tener en cuenta la sede elegida, los horarios de atención y los papeles requeridos al momento de presentarse en el mostrador.

Sedes y horarios

La entrega se realiza en dos sucursales de Marathon Deportes. Solo se podrá retirar en el punto seleccionado durante la inscripción:

Sede Centro (25 de Mayo 251): viernes de 10 a 20 y sábado de 9 a 21.

Sede Yerba Buena (Av. Perón 1.900, Gómez Pardo): viernes de 10 a 20 (único día habilitado en esta sucursal).

INCESANTE. El movimiento en las dos sedes de Marathon habilitadas comenzó temprano esta mañana y continuará hasta las 20. INCESANTE. El movimiento en las dos sedes de Marathon habilitadas comenzó temprano esta mañana y continuará hasta las 20. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO

Qué documentación llevar

Para agilizar la atención, cada corredor debe presentarse con:

DNI original.

Certificado médico vigente (requisito excluyente para poder competir).

En el caso de los menores de edad, autorización firmada por padre, madre o tutor.

Fila rápida con Kit Premium

Quienes compraron el Kit Premium ($40.000) cuentan con acceso diferenciado para retirar sin hacer la fila general, además de recibir los accesorios incluidos: riñonera Weiss Slim, botella flexible Soft Flask y granola energética Kalimera.

PARA TODOS. Familias, grandes y chicos ya se preparan para formar parte de la gran fiesta del domingo. PARA TODOS. Familias, grandes y chicos ya se preparan para formar parte de la gran fiesta del domingo. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO

Largada y recomendaciones para el domingo

La carrera largará este domingo a las 8, con punto de partida y llegada sobre avenida Soldati (frente al hotel Sheraton), en el parque 9 de Julio. Desde la organización recomiendan llegar con tiempo para realizar la entrada en calor y ubicarse con tranquilidad en las mangas correspondientes.

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