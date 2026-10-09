Comenzó la entrega de kits para los 21K LA GACETA: sedes, horarios y requisitos

Resumen para apurados
- Los corredores de los 21K LA GACETA comenzaron a retirar sus kits este viernes en Tucumán para competir el domingo en la tradicional carrera por las calles de la capital.
- La entrega se realiza en Marathon Deportes exigiendo DNI y certificado médico obligatorio. Los inscriptos al kit premium cuentan con fila rápida y accesorios exclusivos.
- La competencia largará el domingo a las 8 en el parque 9 de Julio, convocando a miles de atletas y consolidándose como un evento deportivo clave para la provincia.
Esta mañana inició la entrega de kits y acreditaciones para una nueva edición de los 21K LA GACETA. Desde temprano, los primeros atletas se acercaron a retirar el dorsal, la remera oficial y la tote bag con regalos sorpresa de los distintos sponsors de la carrera, de cara a la competencia de este domingo por las calles de la capital tucumana.
Para retirar el kit sin demoras, es fundamental tener en cuenta la sede elegida, los horarios de atención y los papeles requeridos al momento de presentarse en el mostrador.
Sedes y horarios
La entrega se realiza en dos sucursales de Marathon Deportes. Solo se podrá retirar en el punto seleccionado durante la inscripción:
Sede Centro (25 de Mayo 251): viernes de 10 a 20 y sábado de 9 a 21.
Sede Yerba Buena (Av. Perón 1.900, Gómez Pardo): viernes de 10 a 20 (único día habilitado en esta sucursal).
Qué documentación llevar
Para agilizar la atención, cada corredor debe presentarse con:
DNI original.
Certificado médico vigente (requisito excluyente para poder competir).
En el caso de los menores de edad, autorización firmada por padre, madre o tutor.
Fila rápida con Kit Premium
Quienes compraron el Kit Premium ($40.000) cuentan con acceso diferenciado para retirar sin hacer la fila general, además de recibir los accesorios incluidos: riñonera Weiss Slim, botella flexible Soft Flask y granola energética Kalimera.
Largada y recomendaciones para el domingo
La carrera largará este domingo a las 8, con punto de partida y llegada sobre avenida Soldati (frente al hotel Sheraton), en el parque 9 de Julio. Desde la organización recomiendan llegar con tiempo para realizar la entrada en calor y ubicarse con tranquilidad en las mangas correspondientes.