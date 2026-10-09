Franco Colapinto largará 11° en la carrera sprint del GP de la Fórmula 1 de Singapur

Los 10 primeros de la carrera sprint del GP de Singapur
1. Verstappen
2. Russell
3. Leclerc
4. Piastri
5. Norris
6. Hamilton
7. Antonelli
8. Hadjar
9. Lawson
10. Gasly
Pole position para Verstappen
MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE FIRST #F1SPRINT IN SINGAPORE!! #F1 #SingaporeGP https://t.co/EMFTWknJRN— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Max Verstappen fue el más rápido de la SQ3 de la carrera sprint
El neerlandés Max Verstappen fue el más rápido de la SQ3 de la carrera sprint del GP de Singapur. George Russell y Charles Leclerc lo siguieron. Pierre Gasly lagará 10°.
Comienza la SQ3 de la carrera sprint del GP de Singapur
Los eliminados de la SQ
11: Colapinto
12: Hulkenberg
13: Bearman
14: Bortoleto
15: Alonso
16: Ocon
Colapinto no pudo pasar a las SQ3
Franco Colapinto terminó 11° en la SQ2 de la carrera sprint del GP de Singapur y no pudo meterse en la última parte de la clasificación por las 94 milésimas de segundo que le sacó su compañero, Pierre Gasly.
Colapinto clasificó último en la SQ1
Luego de algunas correcciones que hizo la F1, Franco Colapinto terminó 16° en la SQ1. Arvid Lindblad, que ocupaba el último lugar entre los clasificados, quedó afuera y Gabriel Bortoleto se metió 11°.
Se inicia la SQ2 del GP de Singapur
Franco Colapinto debe buscar una vuelta rápida para intentar meterse en la última parte de la clasificación de la carrera sprint del GP de Singapur que se disptuará el sábado en Marina Bay.
Quiénes quedaron eliminados en la SQ1
17: Lindblad
18: Stroll
19: Albon
20: Perez
21: Bottas
22: Sainz
Colapinto terminó 15° en la SQ1 de la carrera sprint
El argentino Franco Colapinto pudo pasar a la segunda parte de la clasificación para la carrera sprint en el puesto 15°. Su compañero, el francés Pierre Gasly, finalizó 10°. Max Verstappen fue el más rápido.
Se reanuda la primera fase de la clasificación para la carrera Sprint
Bandera roja en el inicio de SQ1
El mexicano Sergio "Checo" Pérez tocó el muro en el difícil circuito de Singapur y perdió parte del alerón de su Cadillac.
Comenzó SQ1 de la carrera sprint del GP de Singapur
En instantes comienza la clasificación para la carrera de sprint
Una vuelta con Franco en la práctica 1 de Singapur
VUELTA LANZADA PARA FRANCO: Colapinto prueba con el tanque lleno en la práctica del #SingaporeGP. Mirá TODA la #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/Imj0AQifPe— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2026
Horarios y cronograma del GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
Clasificación Sprint: 9.30
Sábado 10 de octubre
Sprint: 6
Calasificación: 10
Domingo 11 de octubre
Carrera: 9
Colapinto terminó 19° en la primera práctica libre
Franco Colapinto terminó en la 19° posición en el único entrenamiento previo a la qualy de la sprint. El argentino hizo pruebas con tanque lleno y neumáticos duros en el primer día del GP de Singapur. Pierre Gasly finalizó 9°.
Lo que tenés que saber
El argentino Franco Colapinto busca volver a sumar puntos este fin de semana en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur, donde tiene un examen exigente. Se trata de un circuito nocturno que combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos.