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Franco Colapinto largará 11° en la carrera sprint del GP de la Fórmula 1 de Singapur

BUENAS SENSACIONES. Colapinto se sintió bien con el auto y aspira a llegar a los puntos durante el fin de semana.
BUENAS SENSACIONES. Colapinto se sintió bien con el auto y aspira a llegar a los puntos durante el fin de semana.

Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación de la carrera que se realizará este sábado en el circuito nocturno. Pierre Gasly finalizó 10°,

Hace 1 Hs
10:46 hs

Los 10 primeros de la carrera sprint del GP de Singapur

1. Verstappen 

2. Russell 

3. Leclerc 

4. Piastri 

5. Norris 

6. Hamilton 

7. Antonelli 

8. Hadjar 

9. Lawson 

10. Gasly

10:39 hs

Pole position para Verstappen

10:39 hs

Max Verstappen fue el más rápido de la SQ3 de la carrera sprint

El neerlandés Max Verstappen fue el más rápido de la SQ3 de la carrera sprint del GP de Singapur. George Russell y Charles Leclerc lo siguieron. Pierre Gasly lagará 10°.

10:32 hs

Comienza la SQ3 de la carrera sprint del GP de Singapur

10:26 hs

Los eliminados de la SQ

11: Colapinto

12: Hulkenberg

13: Bearman

14: Bortoleto

15: Alonso

16: Ocon

10:24 hs

Colapinto no pudo pasar a las SQ3

Franco Colapinto terminó 11° en la SQ2 de la carrera sprint del GP de Singapur y no pudo meterse en la última parte de la clasificación por las 94 milésimas de segundo que le sacó su compañero, Pierre Gasly.

10:16 hs

Colapinto clasificó último en la SQ1

Luego de algunas correcciones que hizo la F1, Franco Colapinto terminó 16° en la SQ1. Arvid Lindblad, que ocupaba el último lugar entre los clasificados, quedó afuera y Gabriel Bortoleto se metió 11°.

10:08 hs

Se inicia la SQ2 del GP de Singapur

Franco Colapinto debe buscar una vuelta rápida para intentar meterse en la última parte de la clasificación de la carrera sprint del GP de Singapur que se disptuará el sábado en Marina Bay.

10:04 hs

Quiénes quedaron eliminados en la SQ1

17: Lindblad  

18: Stroll  

19: Albon  

20: Perez  

21: Bottas  

22: Sainz  

09:55 hs

Colapinto terminó 15° en la SQ1 de la carrera sprint

El argentino Franco Colapinto pudo pasar a la segunda parte de la clasificación para la carrera sprint en el puesto 15°. Su compañero, el francés Pierre Gasly, finalizó 10°. Max Verstappen fue el más rápido.

09:46 hs

Se reanuda la primera fase de la clasificación para la carrera Sprint

09:37 hs

Bandera roja en el inicio de SQ1

El mexicano Sergio "Checo" Pérez tocó el muro en el difícil circuito de Singapur y perdió parte del alerón de su Cadillac.

Bandera roja en el inicio de SQ1
09:31 hs

Comenzó SQ1 de la carrera sprint del GP de Singapur

09:19 hs

En instantes comienza la clasificación para la carrera de sprint

08:14 hs

Una vuelta con Franco en la práctica 1 de Singapur

07:53 hs

Horarios y cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Clasificación Sprint: 9.30

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6

Calasificación: 10

Domingo 11 de octubre

Carrera: 9

07:48 hs

Colapinto terminó 19° en la primera práctica libre

Franco Colapinto terminó en la 19° posición en el único entrenamiento previo a la qualy de la sprint. El argentino hizo pruebas con tanque lleno y neumáticos duros en el primer día del GP de Singapur. Pierre Gasly finalizó 9°.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto busca volver a sumar puntos este fin de semana en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur, donde tiene un examen exigente. Se trata de un circuito nocturno que combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos.

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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