21k LA GACETA

21K LA GACETA: sortearán una moto y una bicicleta eléctrica entre los corredores

La cuarta edición de la carrera se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 8, en el parque 9 de Julio. Todos los participantes de las distancias de 21K, 10K y 5K tendrán la posibilidad de ganar importantes premios, independientemente de su posición de llegada.

El domingo se correrán los 21K de LA GACETA.
El domingo se correrán los 21K de LA GACETA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La carrera 21K de LA GACETA sorteará una moto y una bicicleta eléctrica este domingo 11 de octubre en el parque 9 de Julio entre todos los inscriptos que finalicen la prueba.
  • En su cuarta edición, la prueba de 21K, 10K y 5K no exigirá podio para ganar los premios: bastará con haber competido y estar presente durante el sorteo tras la llegada.
  • Con cerca de 3.000 corredores previstos, el evento busca incentivar la práctica deportiva en la provincia al integrar tanto a atletas profesionales como a principiantes.
Resumen generado con IA

Los 21K LA GACETA suman un atractivo especial para su cuarta edición. Además del desafío deportivo, los corredores que participen este domingo 11 de octubre tendrán la posibilidad de ganar una moto Gilera Smash VS CBS de 110 cc y una bicicleta eléctrica Venzo Eco Asistida rodado 29, que serán sorteadas al finalizar la competencia.

Los premios, aportados por Maxihogar y Bicicletería Rivadavia, respectivamente, estarán disponibles para todos los participantes de las tres distancias: 21K, 10K y 5K. La particularidad es que las posibilidades de ganar no dependerán del tiempo registrado ni de la ubicación en la clasificación.

De esta manera, tanto los atletas que busquen subir al podio como aquellos que se propongan completar su primera carrera tendrán las mismas oportunidades de quedarse con alguno de los premios.

¿Cómo participar del sorteo?

No será necesario realizar una inscripción adicional. Para participar, los corredores deberán cumplir tres condiciones: estar inscriptos, haber participado de la competencia y permanecer presentes al momento del sorteo.

Una vez finalizada la carrera, se realizará la elección de los ganadores entre todos los participantes habilitados. Por eso, la organización recomienda permanecer en el lugar después de cruzar la meta.

Quienes deseen conocer todos los detalles del sorteo, los requisitos para participar y las condiciones para acceder a los premios pueden consultar las bases y condiciones oficiales de los 21K LA GACETA.

¿Cuándo se disputan los 21K LA GACETA?

La cuarta edición se realizará el domingo 11 de octubre, con largada a las 8 desde el parque 9 de Julio, frente al Hotel Sheraton.

La competencia contará con tres alternativas: los 21K y 10K competitivos, que dispondrán de chip de cronometraje, y los 5K participativos, pensados también para quienes buscan iniciarse en el running.

Las acreditaciones y el retiro de kits se realizarán mañana y el sábado 10 de octubre en las sedes habilitadas de Marathon Deportes, ubicadas en 25 de Mayo 251 y en el Gómez Pardo de Yerba Buena. La inscripción incluye la remera oficial, el kit del corredor y seguro médico.

Con una convocatoria estimada de cerca de 3.000 participantes, la organización prepara una nueva jornada deportiva que reunirá a corredores experimentados, aficionados y familias.

Esta vez, además de la satisfacción de cruzar la línea de llegada, los participantes tendrán dos motivos adicionales para quedarse hasta el final.

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