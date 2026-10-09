"El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación": crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque

¿Qué significará que no hay tripulación? No habrá explicaciones para esa pregunta en los mostradores de Aerolíneas Argentinas. Mientras bajan a las apuradas -o al ritmo que imponen las escaleras mecánicas- a todos les queda claro que los pilotos y demás colaboradores en el cielo no quieren trasladar a los más de 160 pasajeros. Está claro que la empatía y la posibilidad de pensar en el otro no figura -al menos en esta oportunidad- en los protocolos de la empresa. El vuelo 1484 tenía previsto despegar a las 18.55 de ayer. Luego se postergó para las 23 y se comunicó con un frío e-mail. A las 21, las pantallas distribuidos en los pasillos titilaban “avisando” que finalmente saldría a las 23.45. Es posible que en ese interregno les hubieran informado a los pasajeros que la tripulación ya no podría volar o que algo impedía que lo hiciera y todos podrían haber reprogramado sus vidas.