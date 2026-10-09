Evelyn Botto mostró su cambio físico y reveló cómo hizo para bajar 15 kilos

Resumen para apurados
- Evelyn Botto lució en El Trece su cambio físico tras bajar 15 kilos por salud y bromeó con Mario Pergolini sobre su figura durante el programa Otro día perdido.
- La actriz inició su transformación hace cinco meses con supervisión nutricional, combinando rutina de gimnasio, hidratación adecuada y ocho horas de descanso diario.
- Botto difunde su proceso en redes para fomentar hábitos saludables, reflejando una etapa de mayor seguridad personal y bienestar físico ante la audiencia.
Evelyn Botto sorprendió a Mario Pergolini y al público de Otro día perdido, el programa de El Trece, al lucir su figura con orgullo. A cinco meses de anunciar que había decidido modificar sus hábitos por cuestiones de salud, la actriz y cantante se mostró feliz con los resultados de su proceso y no dudó en destacar una parte de su cuerpo: sus piernas.
La pareja de Federico Bal comparte en sus redes sociales parte de esta transformación, que incluye entrenamientos en el gimnasio, consultas con especialistas y cambios en su alimentación. Esta vez, protagonizó un divertido intercambio con Pergolini que terminó entre risas y aplausos.
El divertido momento de Evelyn Botto con Mario Pergolini
Todo comenzó cuando Mario Pergolini adelantó que el próximo invitado del ciclo sería un conductor muy famoso. Intrigados por conocer su identidad, Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto se acercaron al conductor para intentar obtener más información.
En ese recorrido, la locutora dejó ver su look del día: un vestido color crema hasta las rodillas, un blazer azul eléctrico y zapatos de taco alto. El conjunto resaltaba sus piernas tatuadas y tonificadas, lo que no pasó inadvertido para Pergolini. “Vos venís para mostrar la ropa siempre…”, le reprochó el conductor cuando la tuvo cerca.
Lejos de esquivar el comentario, Botto respondió con picardía: “Y las piernas, porque estoy muy bien de piernas”. La frase desató los aplausos del público y dejó en evidencia la seguridad con la que atraviesa esta etapa.
“Quiero aprovechar este momento de mi vida”, agregó la actriz, antes de desafiar al conductor con otra pregunta: “¿Me vas a culpar?”. “Nunca, nunca pensé que alguien iba a decir ‘estoy muy bien de piernas’ de sí misma”, comentó Pergolini, en un intercambio cómplice que se convirtió en uno de los momentos destacados del programa.
Cómo hizo Evelyn Botto para cambiar su figura
La transformación de Evelyn Botto comenzó a tomar estado público en junio, cuando decidió compartir con sus seguidores que estaba modificando sus hábitos alimenticios por cuestiones de salud.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró una visita al consultorio de su nutricionista e incluso compartió una imagen de la balanza, que en ese momento marcaba 78 kilos.
En aquella oportunidad, la profesional que la acompaña destacó que Botto tenía un “muy buen nivel de masa muscular” y explicó que el objetivo era reducir entre seis y ocho kilos de grasa en un período de tres meses.
Un mes después, la pareja de Federico Bal volvió a hablar del tema y reveló que había bajado 15 kilos durante ese año. También explicó cuáles fueron algunos de los cambios que incorporó a su rutina.
“Muchas me preguntaron cómo bajé tanto de peso este año. La disciplina, dormir ocho horas, tomar dos litros de agua y empezar a tomar suplementos”, contó Evelyn en sus redes sociales. Además, destacó el acompañamiento de su nutricionista, Fio, quien le enseñó estrategias que modificaron su manera de alimentarse.
Desde entonces, Botto comparte con sus seguidores distintos momentos de su proceso, desde sus entrenamientos hasta las consultas con especialistas. Su reciente aparición en Otro día perdido dejó ver, además de su cambio físico, el entusiasmo con el que disfruta esta nueva etapa.