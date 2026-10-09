Evelyn Botto mostró su cambio físico y reveló cómo hizo para bajar 15 kilos

Evelyn Botto sorprendió a Mario Pergolini y al público de Otro día perdido, el programa de El Trece, al lucir su figura con orgullo. A cinco meses de anunciar que había decidido modificar sus hábitos por cuestiones de salud, la actriz y cantante se mostró feliz con los resultados de su proceso y no dudó en destacar una parte de su cuerpo: sus piernas.