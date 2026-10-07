San Martín presentó un descargo ante la AFA: pidió anular la sanción a Nahuel Gallardo

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán presentó un descargo ante el Tribunal de la AFA para pedir la anulación de la sanción a Nahuel Gallardo tras su expulsión ante Gimnasia y Tiro.
- El club aportó pruebas para objetar el informe del árbitro Máximo Manduca, mientras el DT Alejandro Orfila calificó la baja del defensor como muy sensible para el equipo.
- El fallo será clave para el cierre del torneo: a cuatro fechas del final, el club está a tres puntos de ingresar al Reducido y busca contar con el plantel completo para ascender.
San Martín realizó la presentación formal de un descargo institucional ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para solicitar la revisión de la sanción aplicada a Nahuel Gallardo.
En la presentación, la institución adjuntó las pruebas correspondientes con el propósito de que el organismo evalúe lo informado por el árbitro Máximo Manduca tras el encuentro ante Gimnasia y Tiro de Salta, con el objetivo de que se levante el castigo al defensor.
Una baja sensible para el armado de Orfila
La posible suspensión del futbolista genera preocupación en el cuerpo técnico. Tras el partido, el entrenador Alejandro Orfila lamentó la jugada y destacó el momento que atravesaba el jugador. "Es una 'picardía' terminar el partido expulsado, sobre todo porque viene haciendo muy buenos encuentros y evolucionó muchísimo. Es una baja sensible para nosotros", expresó el DT.
El panorama del equipo en la recta final
La resolución del Tribunal cobra vital importancia de cara a la definición del campeonato. A falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular, el "Santo" se ubica a solo tres puntos del último puesto de clasificación al Reducido, por lo que contar con el plantel completo resulta determinante para pelear el ascenso.