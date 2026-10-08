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"Un verdadero caballero": Marcela Tinayre despidió a Piero con un emotivo mensaje

La publicación de la conductora tuvo un significado especial por el vínculo familiar que los unía.

Un verdadero caballero: Marcela Tinayre despidió a Piero con un emotivo mensaje
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marcela Tinayre despidió en redes al cantautor Piero De Benedictis, fallecido el 7 de octubre a los 81 años, a quien definió con emoción como un "verdadero caballero".
  • El homenaje se debió al lazo familiar: Piero era el abuelo de Ámbar, hija de Juana Viale y Juan de Benedictis, fruto de una relación iniciada en 2002.
  • La despedida evidencia el respeto hacia el legado de un ícono de la música popular y ratifica la estrecha unión que conservan ambas familias.
Resumen generado con IA

Marcela Tinayre compartió un sentido mensaje tras la muerte de Piero De Benedictis. La hija de Mirtha Legrand se mostró muy afectada por el fallecimiento del cantante, ocurrido el 7 de octubre, a los 81 años.

El mensaje de Tinayre tuvo un significado especial por el vínculo familiar que los unía. Piero era el padre de Juan de Benedictis, quien mantuvo una relación con Juana Viale y es el padre de Ámbar, la primera hija de la conductora.

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Juan de Benedictis, músico como su padre, y Juana Viale se conocieron en 2002, cuando ella tenía 20 años y él, 27. Iniciaron un romance que avanzó rápidamente y, poco después, decidieron apostar por la convivencia.

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Luego, Juana quedó embarazada y el 31 de marzo nació Ámbar, su primera hija. La relación llegó a su fin unos meses más tarde, después de poco más de un año juntos.

El mensaje de Marcela Tinayre para despedir al cantante

En ese contexto familiar, Marcela Tinayre recordó a Piero con un mensaje cargado de afecto en su cuenta de Instagram. “Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero”, escribió junto a una foto del cantante.

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Y agregó: “Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”.

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