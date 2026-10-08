De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

En abril de 2023 había sido “hospitalizado en cuidados intensivos con pronóstico reservado” durante una gira por Ecuador. En 2024, el cantante también había hablado públicamente sobre su recuperación tras una fractura de cadera y su regreso a los escenarios.

Sin embargo, dada su actividad en redes sociales, la salud de Piero parecía sólida pese a su edad.