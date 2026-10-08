De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Resumen para apurados
- El cantautor Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años en la Ciudad de Buenos Aires, tras permanecer internado en estado grave en el Hospital Italiano.
- El músico arrastraba complicaciones de salud desde 2023. Días antes, celebró en redes que su tema "Io vengo" abrió el desfile de la marca Saint Laurent en París.
- Creador de himnos populares como "Mi viejo", su partida despide a un referente de la música y la cultura hispanoamericana cuyo mensaje de paz trasciende generaciones.
Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años. El cantautor, reconocido por canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, había realizado pocos días antes una de sus últimas publicaciones públicas.
En ese mensaje, el músico había compartido su emoción por haber sido elegido para que su voz formara parte del desfile de Saint Laurent en París. La presentación correspondió a la colección Verano 2027 y tuvo como escenario la Torre Eiffel.
De qué murió Piero: el comunicado de su familia
“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, arrancó el posteo de Instagram.
“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”, continuaron. Y cerraron: “Su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero".
El cantautor pasó sus últimos días internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Su entorno confirmó a La Nación que Piero “transitaba una situación de salud grave durante sus últimos días”.
En abril de 2023 había sido “hospitalizado en cuidados intensivos con pronóstico reservado” durante una gira por Ecuador. En 2024, el cantante también había hablado públicamente sobre su recuperación tras una fractura de cadera y su regreso a los escenarios.
Sin embargo, dada su actividad en redes sociales, la salud de Piero parecía sólida pese a su edad.
La última publicación de Piero antes de su muerte
Piero había agradecido a la casa de moda y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido su voz para abrir el desfile. Junto con sus palabras, publicó un video del evento, que estuvo acompañado por una puesta en escena de estética retrofuturista, con luces y tonos dorados.
“Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile”, había expresado el cantautor al referirse a la experiencia.
La canción de Piero que sonó en el desfile de Saint Laurent
El tema elegido para comenzar la presentación fue “Io vengo”, la versión en italiano de una canción que Piero también había grabado en español como “Yo vengo” y que forma parte de los primeros años de su carrera.
La elección tenía además un significado personal para el artista. Piero había nacido en Gallipoli, en la región de Apulia, y llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía apenas tres años.
“Yo nací en Italia, soy pugliese y emigré a Argentina de apenas tres años”, había explicado en su publicación.
La canción está vinculada con sus orígenes y con los recuerdos de una infancia atravesada por la vida de barrio. El músico describió su letra como un relato nostálgico sobre los orígenes humildes, las calles y la relación con la gente común.
El contraste entre la voz de Piero y la música electrónica
En su publicación, Piero también se refirió a la particular transformación que experimentó la canción durante el desfile. Su voz aparecía inicialmente con un tono pausado y melancólico, hasta que la música cambiaba de ritmo y desembocaba en una base electrónica y vibrante.
El cantautor vinculó esa combinación con la capacidad de la música para conectar universos diferentes. “La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos”, había escrito al agradecer la posibilidad de formar parte del espectáculo.
De esta manera, una canción relacionada con sus raíces italianas terminó acompañando una de las principales presentaciones de moda en París, en una de las últimas apariciones públicas del artista.