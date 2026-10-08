Murió Piero: la voz que convirtió la canción popular en un mensaje de paz

Resumen para apurados
- El cantautor Piero falleció este miércoles a los 81 años en Argentina debido a su avanzada edad, tras seis décadas de trayectoria dedicadas a la canción popular y social.
- Creador del clásico 'Mi viejo' junto a José Tcherkaski, padeció el exilio durante la dictadura y regresó en 1981 para impulsar causas humanitarias y su 'música propuesta'.
- Su partida generó hondo pesar en la cultura regional y consolida su obra como un patrimonio fundamental de la memoria colectiva y la música popular latinoamericana.
Piero De Benedictis nació en Gallipoli, Italia, el 19 de abril de 1945, pero su historia artística y personal quedó ligada para siempre a la Argentina. Llegó al país cuando tenía tres años y creció en Allen, Río Negro, donde cursó la escuela primaria y comenzó a acercarse a la música. Este miércoles murió a los 81 años, después de seis décadas de una trayectoria que lo convirtió en una de las voces más reconocibles de la canción popular argentina y latinoamericana.
Sus primeros pasos fueron muy diferentes del repertorio que más tarde definiría su identidad. En los comienzos cantaba canciones melódicas en italiano y en 1964 debutó en televisión. Pero el encuentro con el escritor y poeta José Tcherkaski, en 1968, marcaría un giro decisivo. Juntos formaron la dupla Piero-José y comenzaron a construir canciones que combinarían melodía popular, sensibilidad cotidiana y una mirada sobre la realidad social.
En 1969 llegó uno de sus primeros grandes éxitos: “Cómo somos”, compuesto por ambos, obtuvo el primer premio en el Festival Buenos Aires de la Canción. Ese mismo año apareció “Mi viejo”, su primer LP, y con él una canción que terminaría trascendiendo generaciones. Piero puso la música y la voz; Tcherkaski escribió la letra en homenaje a su propio padre. El tema se convirtió en un clásico de la música popular y fue grabado posteriormente en cientos de versiones.
A partir de entonces, Piero fue construyendo un repertorio cada vez más comprometido con su tiempo. “Pedro Nadie”, “Coplas de mi país”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Tengo la piel cansada de la tarde” y “Soy pan, soy paz, soy más” son algunas de las canciones que quedaron asociadas a su nombre. Su obra se movió entre la canción melódica, el folclore, el rock y la canción de contenido social, pero mantuvo como hilo conductor una preocupación por la paz, la justicia y la dignidad humana.
La dictadura militar también atravesó su historia. En 1976, en medio de prohibiciones y hostigamientos relacionados con sus canciones y su actividad artística, Piero debió abandonar el país. Se exilió primero en Italia y luego se radicó en España. Regresó a la Argentina en 1981, en los últimos años de la dictadura, y retomó su carrera en una escena musical que comenzaba a recuperar espacios de libertad.
Su regreso no significó simplemente volver a cantar las canciones del pasado. Piero amplió su búsqueda artística y, con el tiempo, comenzó a hablar de una “música propuesta” más que de una música de protesta. Esa transformación estuvo vinculada también con su preocupación por los niños y los sectores más vulnerables. Creó la Fundación Buenas Ondas y promovió proyectos relacionados con la infancia y las ecogranjas, iniciativas que durante años ocuparon buena parte de su energía y lo mantuvieron alejado de los escenarios.
Su discografía siguió creciendo después del regreso. Calor humano, grabado en vivo en el Teatro Fénix, marcó una de sus etapas posteriores, mientras que en 2001 publicó Canciones blindadas, una revisión de tres décadas de trayectoria. También desarrolló una importante obra destinada a los chicos, entre ellas “Sinfonía inconclusa en el mar”, un trabajo que, décadas después, volvió a presentar en escenarios latinoamericanos.
Piero también construyó un vínculo profundo con América Latina. Colombia, donde obtuvo la nacionalidad, ocupó un lugar especial en su vida y en su actividad artística y social. Su trayectoria quedó reconocida, entre otras distinciones, con el Diploma al Mérito de los Premios Konex en 1985 y el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2016.
Incluso en los últimos tiempos su voz siguió encontrando nuevos espacios. Días antes de su muerte, Piero había celebrado que su interpretación de “Io vengo”, una canción vinculada con sus raíces italianas, fuera utilizada para abrir el desfile de verano 2027 de Saint Laurent en París. Lo contó con sorpresa y emoción en sus redes sociales: aquella voz nacida de la canción popular argentina volvía a sonar, más de medio siglo después de sus primeros discos, ante una audiencia inesperada.
Piero dejó mucho más que “Mi viejo”. Dejó una manera de entender la canción como herramienta para contar una época, acompañar luchas, hablar de la infancia y reivindicar la paz. Entre la balada y la canción social, entre el exilio y el regreso, entre los escenarios y el trabajo comunitario, construyó una obra que atravesó generaciones y fronteras. Su voz, como la de aquellos intérpretes que consiguen convertir una canción en parte de la memoria colectiva, ya pertenece a la historia de la música popular argentina.
Reacciones en todo el continente: despedidas en las redes sociales
La muerte de Piero generó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde artistas y políticos argentinos lo despidieron. El Instituto Nacional de la Música lamentó su partida y destacó oficialmente “su aporte a la canción popular argentina y latinoamericana”. “Qué triste noticia. Descansa en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió Valeria Lynch, mientras que Jey Mammón dejó un mensaje similar de condolencia. Jairo parafraseó la famosa canción “Mi viejo” al poner “Piero, nuestro querido Piero”. El humorista Sergio Gonal reconoció que “parte de mi adolescencia se va en esta partida”, en referencia a la influencia que tuvo en la generación de quienes nacieron en la década del 60. “Buen viaje querido Piero”, publicó Ricardo Mollo, en tanto que desde la cuenta oficial de la página Mercedes Sosa se afirmó: “Hasta siempre”. Las reacciones alcanzaron al brazo político de la mano del diputado nacional peronista Eduardo Valdez, quien posteó “¡Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo siempre Pierón! Ojalá... con amor ¡Buen viaje Piero!”. El luto por su deceso excedió las fronteras argentinas, por la proyección que tuvo el cantante en el continente. Desde Colombia, los organizadores del Festival Cordillera le dedicaron palabras de agradecimiento por haber sido “de los primeros en venir a alumbrar las montañas con tu voz, tus canciones y una historia que ha acompañado a tantas generaciones. Gracias por recordarnos que la música no tiene edad, que vive en los recuerdos, en las familias y en esas canciones que pasan de padres a hijos y se quedan para siempre en el corazón”. El artista era ciudadano de ese país, nacionalidad que recibió durante la gestión del presidente Ernesto Samper, y en 2013, fue director musical del proyecto Monumento Sonoro por la Memoria.