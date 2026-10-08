Murió Piero: la voz que convirtió la canción popular en un mensaje de paz

Reacciones en todo el continente: despedidas en las redes sociales

La muerte de Piero generó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde artistas y políticos argentinos lo despidieron. El Instituto Nacional de la Música lamentó su partida y destacó oficialmente “su aporte a la canción popular argentina y latinoamericana”. “Qué triste noticia. Descansa en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió Valeria Lynch, mientras que Jey Mammón dejó un mensaje similar de condolencia. Jairo parafraseó la famosa canción “Mi viejo” al poner “Piero, nuestro querido Piero”. El humorista Sergio Gonal reconoció que “parte de mi adolescencia se va en esta partida”, en referencia a la influencia que tuvo en la generación de quienes nacieron en la década del 60. “Buen viaje querido Piero”, publicó Ricardo Mollo, en tanto que desde la cuenta oficial de la página Mercedes Sosa se afirmó: “Hasta siempre”. Las reacciones alcanzaron al brazo político de la mano del diputado nacional peronista Eduardo Valdez, quien posteó “¡Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo siempre Pierón! Ojalá... con amor ¡Buen viaje Piero!”. El luto por su deceso excedió las fronteras argentinas, por la proyección que tuvo el cantante en el continente. Desde Colombia, los organizadores del Festival Cordillera le dedicaron palabras de agradecimiento por haber sido “de los primeros en venir a alumbrar las montañas con tu voz, tus canciones y una historia que ha acompañado a tantas generaciones. Gracias por recordarnos que la música no tiene edad, que vive en los recuerdos, en las familias y en esas canciones que pasan de padres a hijos y se quedan para siempre en el corazón”. El artista era ciudadano de ese país, nacionalidad que recibió durante la gestión del presidente Ernesto Samper, y en 2013, fue director musical del proyecto Monumento Sonoro por la Memoria.



