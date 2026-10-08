Piero en Tucumán: nuevas canciones y “buenas ondas”

Un día antes, al llegar a Tucumán, Piero había hablado con LA GACETA de su música y de la Argentina que encontraba después del exilio. “Es tiempo de reconstruir, creer y crear”, afirmó. También sostuvo que la violencia no era el camino y que, frente a las agresiones, había que responder “con una propuesta mejor”. Sobre las canciones que podían ser censuradas, cuestionó la falta de claridad de los organismos encargados de autorizar los temas.