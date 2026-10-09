La Unsta busca un profesor de Educación Física para su campus de Concepción

Resumen para apurados
- La Unsta abrió una búsqueda laboral en Concepción para incorporar un profesor de Educación Física, orientada a coordinar actividades deportivas y recreativas universitarias.
- La postulación está abierta a graduados y estudiantes avanzados mediante la Bolsa de Trabajo web de la institución, para cumplir una jornada de 10 horas semanales.
- La iniciativa busca fortalecer el bienestar estudiantil en la sede del sur tucumano y brinda una oportunidad de inserción laboral temprana para el ámbito académico regional.
La Unsta mantiene abierta una búsqueda laboral en su campus de Concepción para profesores de Educación Física. La convocatoria está dirigida tanto a estudiantes avanzados como a graduados y aparece publicada dentro de la Bolsa de Trabajo de la universidad.
La vacante figura bajo el nombre “Profesor/a de Ed. Física para sede CUC” y está pensada para incorporarse a la sede que la institución tiene en el sur de Tucumán.
Quiénes pueden postularse
La búsqueda está orientada a estudiantes avanzados y graduados de carreras de Educación Física.
Ese dato amplía bastante el universo de candidatos: no hace falta estar recibido para participar, siempre que el postulante ya se encuentre en una etapa avanzada de su formación.
Qué se sabe del puesto
La vacante está vinculada con actividades de la sede universitaria de Concepción y aparece dentro de las búsquedas activas de la Unsta.
El puesto está relacionado con propuestas de actividad física, recreación y acompañamiento de la vida universitaria, aunque la publicación actual no desarrolla un listado exhaustivo de funciones.
Cómo postularse
Los interesados deben ingresar a la Bolsa de Trabajo de la Unsta y buscar la convocatoria correspondiente a Educación Física para la sede de Concepción.
Para cargar el CV es necesario tener un usuario registrado en la plataforma. Quienes todavía no tengan cuenta deben crear una antes de iniciar la postulación. Hay que completar el perfil, adjuntar el Currículum Vitae en formato PDF y postularse a la vacante.
La universidad también solicita indicar la remuneración pretendida. La búsqueda contempla una jornada de 10 horas semanales, con disponibilidad para trabajar tanto en turno mañana como tarde.
La búsqueda continúa activa y, en la publicación visible, no aparece una fecha de cierre específica.
Qué conviene revisar antes de enviar el CV
Antes de postularse, lo más importante es verificar que el currículum deje claro si la persona es estudiante avanzado o graduado, además de destacar experiencia previa.
También suma incluir disponibilidad horaria y cualquier antecedente relacionado con organización de actividades, coordinación de grupos o propuestas vinculadas con bienestar y vida saludable.