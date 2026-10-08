Chloe Bello contó el incómodo momento que vivió con Matías Martin: "Me pareció triste"

La modelo y actriz primero realizó un descargo a través de tres historias de Instagram, en las que no mencionó a Martin por su nombre. Sin embargo, las referencias al episodio fueron rápidamente asociadas con su participación en el programa. Más tarde, en diálogo con un cronista de LAM, confirmó que se refería al conductor y también apuntó contra Pizarro, a quien había definido como una “secuaz femenina”.