Chloe Bello contó el incómodo momento que vivió con Matías Martin: "Me pareció triste"
La modelo y actriz contó que se sintió humillada y hostigada durante su visita a Todo Pasa, el programa de Urbana Play. Tras las publicaciones en Instagram, confirmó que sus críticas estaban dirigidas al conductor y a una integrante del equipo.
Resumen para apurados
- Chloe Bello denunció a Matías Martin por hostigarla en el ciclo Todo Pasa de Urbana Play, señalando que la ridiculizó tras rechazar una invitación previa del conductor.
- La modelo afirmó que Martin y la panelista Emilse Pizarro hicieron comentarios denigrantes y zócalos ofensivos al aire, disfrazando agresiones personales de humor.
- El caso reabre el debate sobre la violencia verbal hacia las mujeres y los límites del trato a los invitados bajo la justificación del humor en los medios de comunicación.
Chloe Bello confirmó que los posteos que realizó en sus redes sociales estaban dirigidos a Matías Martin y a una integrante de su equipo, luego de denunciar públicamente que se sintió humillada y hostigada durante su visita a Todo Pasa, el programa de Urbana Play que el conductor comparte con Clemente Cancela, Juan Ferrari y Emilse Pizarro.
La modelo y actriz primero realizó un descargo a través de tres historias de Instagram, en las que no mencionó a Martin por su nombre. Sin embargo, las referencias al episodio fueron rápidamente asociadas con su participación en el programa. Más tarde, en diálogo con un cronista de LAM, confirmó que se refería al conductor y también apuntó contra Pizarro, a quien había definido como una “secuaz femenina”.
En el primero de sus posteos, Bello aseguró haber atravesado “una situación profundamente incómoda” y sostuvo que lo ocurrido evidenciaba “la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros”.
Luego explicó el motivo de su enojo. “Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa, al que fui con la mejor predisposición, fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada”, escribió.
En ese mismo mensaje cuestionó también a una integrante del equipo: “En este caso increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina que no se quedó atrás”.
En la tercera publicación profundizó su planteo y habló de “una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación”. Además, expresó su solidaridad con “tantas mujeres que antes contaron historias similares”.
“Porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia”, concluyó.
Los momentos que la incomodaron
Durante el programa, algunos intercambios quedaron registrados y luego fueron señalados por Bello como parte de la situación que la molestó.
Uno de ellos ocurrió durante una conversación sobre una cata de vinos. La modelo contó que en marzo había viajado a Mendoza y que un recorrido por bodegas terminó mal: “Me intoxiqué. Terminé vomitando en un viñedo”.
A partir de esa anécdota, en el piso bromearon con una supuesta cepa llamada “Malbec Bello”. “Seis años después hay un tipo oliendo una copa y dice: ‘Madera, tabaco rojo... vómito de Chloe’”, dijeron.
En ese momento intervino Emilse Pizarro: “¿Es correcta mi intuición si pienso que Chloe Bello cuando se enoja puede hacer maldades? Es brava”.
Bello respondió sorprendida: “¿Yo soy mala? Yo no soy mala. Mala no, soy vengativa”.
Pizarro insistió: “Te creo creativa al momento de vengarte”. La modelo respondió con ironía: “Soy tan manipuladora”, y luego, visiblemente incómoda, expresó: “Se siente atacada”, en referencia a sí misma.
Otro episodio se produjo cuando Bello contó una anécdota sobre peleas callejeras y mencionó el uso de un encendedor para golpear sin romperse los dedos. Martin respondió: “Tenés datos muy tumberos”.
En ese momento apareció en pantalla un zócalo que decía: “Chloe Bello: soy tumbera”. Al verlo, la modelo reaccionó: “Soy tumbe... Qué bueno. Salgo muy mal acá. No la levanto más”.
La conversación también incluyó referencias a las fiestas de Hollywood. Bello contó que en esos eventos “relojeaba” a Leonardo DiCaprio. Martin respondió: “Alta, sos alta y vieja para Leonardo”. Luego agregó: “Te googleó y dijo: ‘Claro, vieja’”. Bello reaccionó con incomodidad y no continuó la broma en el mismo tono.
“Lo tenía clavado como una espina”
Después de que Martin negara públicamente que los posteos estuvieran dirigidos hacia él, Bello lo desmintió durante la entrevista con el cronista de LAM.
“Lo tenía clavado como una espina”, afirmó, y aclaró que su intención no era generar “el circo del medio”, sino hacer “un descargo personal necesario”.
Sobre lo ocurrido en el programa, fue contundente: “Desde el minuto tres ya pasamos de hablar de galletitas y vinos a tildarme de una persona violenta o manipuladora”.
También cuestionó el zócalo que apareció durante la emisión. “Tumbera, lo pusieron en un título. Me pareció realmente todo de muy mal gusto”, sostuvo.
Bello también se refirió a Pizarro y recordó que se trataba de una periodista a la que respetaba. “Otra periodista que respetaba muchísimo”, señaló.
Además, contó que escuchó en un momento fuera de aire comentarios de Pizarro sobre su padre y los calificó como “totalmente fuera de lugar, sin necesidad”.
“No sé si la gracia era rebajarme, humillarme. No es el estilo de ellos tampoco, por lo cual por eso me llama tanto la atención”, concluyó la modelo, quien dejó en claro que su principal decepción estuvo vinculada con personas a las que, hasta ese momento, admiraba y respetaba.