EspectáculosFamosos

Chloe Bello contó el incómodo momento que vivió con Matías Martin: "Me pareció triste"

La modelo y actriz contó que se sintió humillada y hostigada durante su visita a Todo Pasa, el programa de Urbana Play. Tras las publicaciones en Instagram, confirmó que sus críticas estaban dirigidas al conductor y a una integrante del equipo.

EN URBANA PLAY. Chloe Bello contó el incómodo momento que vivió con Matías Martin: Me pareció triste.
EN URBANA PLAY. Chloe Bello contó el incómodo momento que vivió con Matías Martin: "Me pareció triste". IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Chloe Bello denunció a Matías Martin por hostigarla en el ciclo Todo Pasa de Urbana Play, señalando que la ridiculizó tras rechazar una invitación previa del conductor.
  • La modelo afirmó que Martin y la panelista Emilse Pizarro hicieron comentarios denigrantes y zócalos ofensivos al aire, disfrazando agresiones personales de humor.
  • El caso reabre el debate sobre la violencia verbal hacia las mujeres y los límites del trato a los invitados bajo la justificación del humor en los medios de comunicación.
Resumen generado con IA

Chloe Bello confirmó que los posteos que realizó en sus redes sociales estaban dirigidos a Matías Martin y a una integrante de su equipo, luego de denunciar públicamente que se sintió humillada y hostigada durante su visita a Todo Pasa, el programa de Urbana Play que el conductor comparte con Clemente Cancela, Juan Ferrari y Emilse Pizarro.

La modelo y actriz primero realizó un descargo a través de tres historias de Instagram, en las que no mencionó a Martin por su nombre. Sin embargo, las referencias al episodio fueron rápidamente asociadas con su participación en el programa. Más tarde, en diálogo con un cronista de LAM, confirmó que se refería al conductor y también apuntó contra Pizarro, a quien había definido como una “secuaz femenina”.

En el primero de sus posteos, Bello aseguró haber atravesado “una situación profundamente incómoda” y sostuvo que lo ocurrido evidenciaba “la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros”.

Luego explicó el motivo de su enojo. “Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa, al que fui con la mejor predisposición, fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada”, escribió.

En ese mismo mensaje cuestionó también a una integrante del equipo: “En este caso increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina que no se quedó atrás”.

En la tercera publicación profundizó su planteo y habló de “una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación”. Además, expresó su solidaridad con “tantas mujeres que antes contaron historias similares”.

“Porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia”, concluyó.

Chloe Bello contó el incómodo momento que vivió con Matías Martin: Me pareció triste

Los momentos que la incomodaron

Durante el programa, algunos intercambios quedaron registrados y luego fueron señalados por Bello como parte de la situación que la molestó.

Uno de ellos ocurrió durante una conversación sobre una cata de vinos. La modelo contó que en marzo había viajado a Mendoza y que un recorrido por bodegas terminó mal: “Me intoxiqué. Terminé vomitando en un viñedo”.

A partir de esa anécdota, en el piso bromearon con una supuesta cepa llamada “Malbec Bello”. “Seis años después hay un tipo oliendo una copa y dice: ‘Madera, tabaco rojo... vómito de Chloe’”, dijeron.

En ese momento intervino Emilse Pizarro: “¿Es correcta mi intuición si pienso que Chloe Bello cuando se enoja puede hacer maldades? Es brava”.

Bello respondió sorprendida: “¿Yo soy mala? Yo no soy mala. Mala no, soy vengativa”.

Pizarro insistió: “Te creo creativa al momento de vengarte”. La modelo respondió con ironía: “Soy tan manipuladora”, y luego, visiblemente incómoda, expresó: “Se siente atacada”, en referencia a sí misma.

Otro episodio se produjo cuando Bello contó una anécdota sobre peleas callejeras y mencionó el uso de un encendedor para golpear sin romperse los dedos. Martin respondió: “Tenés datos muy tumberos”.

En ese momento apareció en pantalla un zócalo que decía: “Chloe Bello: soy tumbera”. Al verlo, la modelo reaccionó: “Soy tumbe... Qué bueno. Salgo muy mal acá. No la levanto más”.

La conversación también incluyó referencias a las fiestas de Hollywood. Bello contó que en esos eventos “relojeaba” a Leonardo DiCaprio. Martin respondió: “Alta, sos alta y vieja para Leonardo”. Luego agregó: “Te googleó y dijo: ‘Claro, vieja’”. Bello reaccionó con incomodidad y no continuó la broma en el mismo tono.

“Lo tenía clavado como una espina”

Después de que Martin negara públicamente que los posteos estuvieran dirigidos hacia él, Bello lo desmintió durante la entrevista con el cronista de LAM.

“Lo tenía clavado como una espina”, afirmó, y aclaró que su intención no era generar “el circo del medio”, sino hacer “un descargo personal necesario”.

Sobre lo ocurrido en el programa, fue contundente: “Desde el minuto tres ya pasamos de hablar de galletitas y vinos a tildarme de una persona violenta o manipuladora”.

También cuestionó el zócalo que apareció durante la emisión. “Tumbera, lo pusieron en un título. Me pareció realmente todo de muy mal gusto”, sostuvo.

Bello también se refirió a Pizarro y recordó que se trataba de una periodista a la que respetaba. “Otra periodista que respetaba muchísimo”, señaló.

Además, contó que escuchó en un momento fuera de aire comentarios de Pizarro sobre su padre y los calificó como “totalmente fuera de lugar, sin necesidad”.

“No sé si la gracia era rebajarme, humillarme. No es el estilo de ellos tampoco, por lo cual por eso me llama tanto la atención”, concluyó la modelo, quien dejó en claro que su principal decepción estuvo vinculada con personas a las que, hasta ese momento, admiraba y respetaba.

Temas Matías Martin
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: continúa internada y se prepara para volver a su casa

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: continúa internada y se prepara para volver a su casa

La angustia de Danelik tras separarse de Brian Sarmiento: Necesito un psicólogo

La angustia de Danelik tras separarse de Brian Sarmiento: "Necesito un psicólogo"

Quién fue el primer novio de Sofi Martínez: el romance que comenzó en el colegio y tuvo varias idas y vueltas

Quién fue el primer novio de Sofi Martínez: el romance que comenzó en el colegio y tuvo varias idas y vueltas

Mirtha Legrand recibió el alta médica después de 18 días de internación

Mirtha Legrand recibió el alta médica después de 18 días de internación

Así es la tumba de El Noba y el particular detalle que sorprendió a todos

Así es la tumba de El Noba y el particular detalle que sorprendió a todos

Lo más popular
De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram
1

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid
2

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
3

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra
4

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes
5

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
3

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Club Atlético Lealtad
4

Club Atlético Lealtad

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico
5

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

Más Noticias
Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Así es la impresionante mansión de Diego Simeone y Carla Pereyra en Madrid: minimalismo y arte en 1.900 metros cuadrados

Así es la impresionante mansión de Diego Simeone y Carla Pereyra en Madrid: minimalismo y arte en 1.900 metros cuadrados

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Aunque te enojes: Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Comentarios