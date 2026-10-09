Último día para postularse a una pasantía en Tucumán: buscan estudiantes de Ingeniería de la UNT

Resumen para apurados
- La empresa Iselec cierra este 10 de octubre en Tucumán la convocatoria de pasantías para alumnos de Ingeniería de la UNT para sumarlos a proyectos industriales.
- Se exige más del 60% de la carrera aprobada, materias específicas y manejo de AutoCAD. La pasantía contempla una jornada de 9 a 13 en el área técnica.
- La iniciativa facilitará la inserción laboral de futuros profesionales en obras y desarrollos de ingeniería eléctrica y minería en la región del NOA.
Iselec, una empresa tucumana de ingeniería eléctrica que desarrolla proyectos para obras comerciales, industriales y del NOA, abrió una pasantía para estudiantes avanzados de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la FACET. La propuesta permite sumarse al área de proyectos y dirección técnica, con participación en trabajos vinculados con minería, industria y obras.
La convocatoria cierra este 10 de octubre y pide tener más del 60% de la carrera aprobada, además de una materia específica según la ingeniería que curse cada postulante.
Qué ofrece la pasantía
La práctica está pensada para el área de proyectos y dirección técnica. Las tareas incluyen:
- la ejecución de proyectos eléctricos,
- trabajos de ingeniería para minería e industrias y
- participación en dirección de obras.
También soporte técnico y uso de herramientas vinculadas con la elaboración y seguimiento de proyectos.
Qué estudiantes pueden postularse
La búsqueda está dirigida a alumnos avanzados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica de la Facet - UNT.
Uno de los requisitos centrales es tener más del 60% de la carrera aprobada. Además, la empresa pide una materia específica según la orientación:
- en Ingeniería Eléctrica, tener aprobada Instalaciones Eléctricas I;
- en Ingeniería Electrónica, tener aprobada Instalaciones Eléctricas.
También se solicita manejo de AutoCAD y paquete Office.
Cómo es la jornada
El horario previsto es de 9 a 13, de acuerdo con la carga semanal establecida en el convenio de pasantía.
La convocatoria también aclara que pueden evaluarse otras alternativas horarias según la disponibilidad del estudiante.
Último día para enviar el CV
Los interesados tienen tiempo hasta el 10 de octubre de 2026 para mandar su currículum al correo sbe.facet@herrera.unt.edu.ar
En el asunto deben escribir “ISELEC” y el archivo puede enviarse en formato Word o PDF. Pero tiene que nombrarse siguiendo esta estructura: DNI-NombreCompleto. Por ejemplo: 36345678-CarolinaNieva.pdf.
Hay además un detalle técnico que conviene revisar antes de mandarlo: el CV no puede superar los 500 KB.