Último día para postularse a una pasantía en Tucumán: buscan estudiantes de Ingeniería de la UNT

Iselec, una empresa tucumana de ingeniería eléctrica que desarrolla proyectos para obras comerciales, industriales y del NOA, abrió una pasantía para estudiantes avanzados de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la FACET. La propuesta permite sumarse al área de proyectos y dirección técnica, con participación en trabajos vinculados con minería, industria y obras.