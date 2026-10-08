Atlético enfrentará a un Gimnasia La Plata ofensivo y en zona de playoffs: cuáles serán las claves del partido

Atlético viajó a La Plata con una misión doble: cortar una racha de tres derrotas consecutivas y volver a meterse en la pelea por los playoffs del Clausura. Pero enfrente tendrá a un Gimnasia que atraviesa un presente bastante distinto. El “Lobo” llega invicto en sus últimos cinco partidos, está cuarto en la zona B con 18 puntos y encontró una identidad que, aunque todavía muestra grietas, le permitió afirmarse entre los equipos de arriba.