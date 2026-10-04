Cómo sigue la salud de Christa Pike tras sobrevivir a la ejecución: está inconsciente y conectada a un respirador

Por qué Christa Pike estaba condenada a muerte

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años. Tras el fallido intento de ejecución, sus abogados buscan que la sentencia sea conmutada y que se conserven las pruebas que permitan reconstruir lo sucedido durante el procedimiento.