Cómo sigue la salud de Christa Pike tras sobrevivir a la ejecución: está inconsciente y conectada a un respirador
Tras recibir dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento en Tennessee, la mujer de 50 años fue trasladada de urgencia a un hospital de Nashville, donde los médicos trabajan para preservar su vida y eliminar la sustancia de su organismo.
Resumen para apurados
- Christa Pike está internada en estado crítico en Nashville tras sobrevivir el miércoles a una fallida ejecución por inyección letal en Tennessee por motivos no determinados.
- Condenada a muerte en 1996 por asesinato, Pike recibió dos dosis de pentobarbital tras siete dolorosos intentos de canalización intravenosa antes de ser hospitalizada de urgencia.
- La defensa presentó una moción para preservar las pruebas del procedimiento y solicitó conmutar formalmente la pena capital tras el fallido intento de ejecución estatal.
Christa Pike, la mujer cuya ejecución por inyección letal falló en Tennessee, permanece internada en estado crítico en un hospital de Nashville. Según informaron sus abogados en documentos presentados ante la Justicia, se encontraba inconsciente, intubada y conectada a un respirador.
La mujer, de 50 años, fue trasladada en ambulancia al hospital después de recibir dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución realizado el miércoles por la noche. Por motivos que todavía no fueron determinados, Pike sobrevivió al procedimiento.
Actualmente, el personal médico trabaja para mantenerla con vida y eliminar el pentobarbital de su organismo, según consta en la documentación presentada por su defensa.
Cuál es el estado de salud de Christa Pike
Pike continúa bajo atención médica en estado crítico. Sus abogados señalaron que la mujer permanecía inconsciente, intubada y conectada a un respirador el jueves por la noche.
La defensa busca ahora que se conmute la pena de muerte mientras se intenta determinar qué ocurrió durante el procedimiento que debía terminar con la vida de Pike.
Además, este viernes sus abogados presentaron una moción de emergencia para preservar “todas y cada una de las pruebas” relacionadas con el fallido intento de ejecución.
Qué ocurrió durante la ejecución
El procedimiento se realizó el miércoles y estuvo marcado por dificultades para colocar una vía intravenosa. De acuerdo con los documentos judiciales presentados por la defensa, los funcionarios de la prisión intentaron realizar la punción al menos siete veces.
Según los abogados, en un momento Pike llegó a indicarles dónde podían intentar colocar la aguja. Una de las agujas utilizadas habría quedado doblada en un ángulo de 90 grados cuando fue retirada.
Después de los intentos, la mujer recibió las dos dosis de pentobarbital. Sin embargo, durante el procedimiento se escuchaban sus llantos, gemidos y dificultades para respirar, según describió su defensa.
Entre las frases que habría pronunciado durante el proceso, los abogados señalaron que Pike dijo: “Siento que mi brazo está a punto de reventar” y preguntó: “¿Esto suele ocurrir así?”.
Por qué Christa Pike estaba condenada a muerte
Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años. Tras el fallido intento de ejecución, sus abogados buscan que la sentencia sea conmutada y que se conserven las pruebas que permitan reconstruir lo sucedido durante el procedimiento.
Mientras tanto, Pike permanece internada en un hospital de Nashville, donde recibe tratamiento para preservar su vida y contrarrestar los efectos del pentobarbital.