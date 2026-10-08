Cuatro medallas para el vino tucumano en la vigésima edición de Evinor

Resumen para apurados
- Bodegas de Tucumán ganaron cuatro medallas el 3 de octubre en la XX edición de Evinor en Chilecito, La Rioja, al destacarse por la calidad de sus vinos del Noroeste.
- La cata reunió a bodegas de cinco provincias. Chico Zossi logró Gran Oro con 95,10 puntos, mientras Luna de Cuarzo y Río de Arena sumaron preseas de Plata.
- Los galardones impulsan la producción vitivinícola regional y consolidan la Ruta del Vino de Altura como atractivo turístico clave en los Valles Calchaquíes.
Las etiquetas tucumanas siguen sumando reconocimientos en el mapa vitivinícola del Norte argentino. En la XX edición de Evinor (Evaluación de Vinos del Noroeste Argentino), celebrada el 3 de octubre en Chilecito, La Rioja, la provincia obtuvo cuatro medallas entre las 31 muestras distinguidas por el certamen.
El evento, que se presenta como la cata guiada más grande del país, reunió a productores, enólogos, sommeliers, periodistas, estudiantes y referentes de la industria. En esta oportunidad participaron bodegas de La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y Córdoba, que fueron reconocidas con medallas Gran Oro, Oro y Plata.
El resultado más destacado llegó de la mano de Bodega Chico Zossi. Su Familia Chico Zossi, Varietales Jóvenes, Tardío Torrontés 2026 alcanzó 95,10 puntos y fue distinguido con la medalla Gran Oro, ubicándose entre los vinos de mayor puntuación de toda la evaluación. Se trata de un reconocimiento significativo para una bodega profundamente vinculada con la historia vitivinícola de Colalao del Valle.
La cosecha tucumana se completó con otras tres distinciones. Bodega Luna de Cuarzo obtuvo medalla de Plata por su Malbec Reserva 2018, que alcanzó 92,17 puntos. Bodega Río de Arena sumó dos preseas de Plata: una para su Tannat-Malbec 2025, con 91,33 puntos, y otra para su Torrontés Vino Blanco Dulce 2026, con 91,14.
Presencia en la Noche de Gala
La participación provincial tuvo otro momento relevante durante la tradicional Noche de Gala de Evinor, en la que solo once muestras fueron seleccionadas para representar a las provincias vitivinícolas participantes.
Entre ellas estuvo nuevamente Bodega Chico Zossi, con su Torrontés Tardío 2026. Cada uno de los vinos elegidos fue presentado por un jurado especialista, que guio al público a través de sus características.
Los resultados trascienden el plano productivo. Para Tucumán, cada distinción a sus vinos fortalece también un producto turístico que crece alrededor de la identidad, los paisajes, la gastronomía y la cultura de los Valles Calchaquíes.
La Ruta del Vino de Altura permite que los visitantes se acerquen al territorio donde nacen estas etiquetas, conozcan a sus productores y recorran viñedos y bodegas.
Los premios obtenidos en Evinor funcionan, en ese sentido, como una nueva carta de presentación para la producción tucumana: la calidad de lo que se elabora en el valle potencia la calidad de la experiencia que el destino puede ofrecer.