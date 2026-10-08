SociedadGastronomía

Cuatro medallas para el vino tucumano en la vigésima edición de Evinor

Bodegas de la provincia se destacaron en la cata más grande del Noroeste Argentino, realizada en Chilecito. Chico Zossi obtuvo Gran Oro con su Torrontés Tardío 2026.

VINOS DE ALTURA. El viñedo de Chico Zossi es uno de los más antiguos de Tucumán.
VINOS DE ALTURA. El viñedo de Chico Zossi es uno de los más antiguos de Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Bodegas de Tucumán ganaron cuatro medallas el 3 de octubre en la XX edición de Evinor en Chilecito, La Rioja, al destacarse por la calidad de sus vinos del Noroeste.
  • La cata reunió a bodegas de cinco provincias. Chico Zossi logró Gran Oro con 95,10 puntos, mientras Luna de Cuarzo y Río de Arena sumaron preseas de Plata.
  • Los galardones impulsan la producción vitivinícola regional y consolidan la Ruta del Vino de Altura como atractivo turístico clave en los Valles Calchaquíes.
Resumen generado con IA

Las etiquetas tucumanas siguen sumando reconocimientos en el mapa vitivinícola del Norte argentino. En la XX edición de Evinor (Evaluación de Vinos del Noroeste Argentino), celebrada el 3 de octubre en Chilecito, La Rioja, la provincia obtuvo cuatro medallas entre las 31 muestras distinguidas por el certamen.

El evento, que se presenta como la cata guiada más grande del país, reunió a productores, enólogos, sommeliers, periodistas, estudiantes y referentes de la industria. En esta oportunidad participaron bodegas de La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y Córdoba, que fueron reconocidas con medallas Gran Oro, Oro y Plata.

El resultado más destacado llegó de la mano de Bodega Chico Zossi. Su Familia Chico Zossi, Varietales Jóvenes, Tardío Torrontés 2026 alcanzó 95,10 puntos y fue distinguido con la medalla Gran Oro, ubicándose entre los vinos de mayor puntuación de toda la evaluación. Se trata de un reconocimiento significativo para una bodega profundamente vinculada con la historia vitivinícola de Colalao del Valle.

La cosecha tucumana se completó con otras tres distinciones. Bodega Luna de Cuarzo obtuvo medalla de Plata por su Malbec Reserva 2018, que alcanzó 92,17 puntos. Bodega Río de Arena sumó dos preseas de Plata: una para su Tannat-Malbec 2025, con 91,33 puntos, y otra para su Torrontés Vino Blanco Dulce 2026, con 91,14.

Presencia en la Noche de Gala

La participación provincial tuvo otro momento relevante durante la tradicional Noche de Gala de Evinor, en la que solo once muestras fueron seleccionadas para representar a las provincias vitivinícolas participantes.

Entre ellas estuvo nuevamente Bodega Chico Zossi, con su Torrontés Tardío 2026. Cada uno de los vinos elegidos fue presentado por un jurado especialista, que guio al público a través de sus características.

Los resultados trascienden el plano productivo. Para Tucumán, cada distinción a sus vinos fortalece también un producto turístico que crece alrededor de la identidad, los paisajes, la gastronomía y la cultura de los Valles Calchaquíes.

La Ruta del Vino de Altura permite que los visitantes se acerquen al territorio donde nacen estas etiquetas, conozcan a sus productores y recorran viñedos y bodegas.

Los premios obtenidos en Evinor funcionan, en ese sentido, como una nueva carta de presentación para la producción tucumana: la calidad de lo que se elabora en el valle potencia la calidad de la experiencia que el destino puede ofrecer.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes
1

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales
2

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
3

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse
4

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes
5

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
3

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Club Atlético Lealtad
5

Club Atlético Lealtad

Más Noticias
Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

Comentarios