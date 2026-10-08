Cuatro medallas para el vino tucumano en la vigésima edición de Evinor

El resultado más destacado llegó de la mano de Bodega Chico Zossi. Su Familia Chico Zossi, Varietales Jóvenes, Tardío Torrontés 2026 alcanzó 95,10 puntos y fue distinguido con la medalla Gran Oro, ubicándose entre los vinos de mayor puntuación de toda la evaluación. Se trata de un reconocimiento significativo para una bodega profundamente vinculada con la historia vitivinícola de Colalao del Valle.