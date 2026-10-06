Cuándo cobran los jubilados en octubre 2026: ANSES publicó el cronograma según el DNI

Resumen para apurados
- La ANSES oficializó el cronograma de pagos de octubre para jubilados y pensionados en Argentina, fijando fechas por DNI para acreditar haberes y el bono extraordinario.
- Los haberes tendrán una suba del 1,66% según el IPC de agosto más un bono de $70.000, llevando la jubilación mínima a $505.748,51 a partir del 8 de octubre.
- El calendario escalonado busca ordenar la atención bancaria tras el feriado del 12 y garantizar la actualización mensual del poder adquisitivo frente a la inflación.
El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está a punto de reiniciar para hacer los depósitos correspondientes a octubre. En su plataforma oficial, anses.gob.ar, ya se compartió el calendario con el orden en que cobrarán los titulares de jubilaciones y Pensiones No Contributivas, según la terminación de su DNI.
En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de agosto. El incremento será de 1.66%. La jubilación mínima, con el bono extraordinario de $70.000, quedará en $505.748,51.
Las pensiones también recibirán el aumento y quedarán del siguiente modo con el bono de $70.000:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $418.598,81
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $375.023,96
- Pensión Madre de 7 hijos: $505.748,51
El cronograma de pagos iniciará este jueves 8 de octubre. Se interrumpirá por el feriado del 12 y continuará el martes 13.
Documentos terminados en 0: jueves 8 de octubre
Documentos terminados en 1: viernes 9 de octubre
Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre
Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre
Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre
Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre
Documentos terminados en 6: lunes 19 de octubre
Documentos terminados en 7: martes 20 de octubre
Documentos terminados en 8: miércoles 21 de octubre
Documentos terminados en 9: jueves 22 de octubre
Jubilaciones que superen el haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre
Anses: ¿cuándo se pagan las pensiones en octubre 2026?
Pensiones que no superen el haber mínimo
Documentos terminados en 0: jueves 8 de octubre
Documentos terminados en 1: viernes 9 de octubre
Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre
Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre
Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre
Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre
Documentos terminados en 6: lunes 19 de octubre
Documentos terminados en 7: martes 20 de octubre
Documentos terminados en 8: miércoles 21 de octubre
Documentos terminados en 9: jueves 22 de octubre
Pensiones que superen el haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre
Documentos terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre
Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre