Anses: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en octubre con el bono de $70.000 incluido

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en octubre

Con la actualización del 1,66%, la jubilación mínima quedará en $435.748,51 durante octubre. Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo y cumplan con las condiciones establecidas para recibir el refuerzo podrán cobrar el bono completo de $70.000. En ese caso, el ingreso total llegará a $505.748,51.