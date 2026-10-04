Anses: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en octubre con el bono de $70.000 incluido
Los beneficiarios de ANSES tendrán una nueva actualización en octubre y, en algunos casos, un refuerzo extraordinario. El monto final dependerá de la prestación que recibe cada titular y podría marcar una diferencia importante en el ingreso mensual.
Resumen para apurados
- En octubre, Anses otorgará en Argentina una suba del 1,66% a jubilados por la inflación de agosto, más un bono de hasta $70.000 para reforzar sus haberes mínimos.
- La suba surge de la fórmula de movilidad vigente. Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a $435.748,51 y alcanza los $505.748,51 al integrarse el bono completo.
- La medida busca recomponer el poder adquisitivo de los sectores previsionales más vulnerables, mientras los futuros ajustes continuarán atados al índice de inflación oficial.
La suba corresponde al esquema de movilidad vigente y se calcula a partir de la variación de la inflación registrada en agosto. El ajuste alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
A este incremento se suma el refuerzo previsional dispuesto por el Gobierno, que se abonará junto con los haberes correspondientes a octubre.
Cuánto cobra un jubilado de ANSES en octubre
Con la actualización del 1,66%, la jubilación mínima quedará en $435.748,51 durante octubre. Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo y cumplan con las condiciones establecidas para recibir el refuerzo podrán cobrar el bono completo de $70.000. En ese caso, el ingreso total llegará a $505.748,51.
El bono también contempla a determinados beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), entre ellas las correspondientes a invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.
Quiénes reciben el bono de $70.000
El refuerzo extraordinario está destinado a determinados beneficiarios previsionales y se paga de manera conjunta con los haberes de octubre.
Entre los grupos contemplados se encuentran:
- Jubilados y pensionados de ANSES.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
- Titulares alcanzados por las prestaciones contempladas en la normativa.
La normativa establece que, en esos casos, se otorgará el monto necesario para que el ingreso previsional alcance el equivalente al haber mínimo más $70.000. Por eso, el refuerzo se determina de acuerdo con cuánto cobra cada beneficiario.
Cómo queda el ingreso con el aumento de octubre
Con la actualización del 1,66%, el haber mínimo pasa a $435.748,51. Para quienes reciben el bono completo, el ingreso mensual se eleva a $505.748,51.
De esta manera, el aumento de las prestaciones y el bono extraordinario impactarán de forma diferente según el tipo de beneficio y el monto que perciba cada titular.